Ski alpin – Les Suissesses brillantes derrière Vlhova Michelle Gisin (2e) et Camille Rast (4e) sont bien placées après la première manche du slalom de Lienz dans le sillage de la vice-championne du monde de la spécialité. Sport-Center

Michelle Gisin ne compte que 8 centièmes de retard sur la Slovaque. Getty Images

Une maille à l’envers, une à l’endroit avec à l’arrivée une manche de toute beauté tricotée par Petra Vlhova. Ce mercredi à Lienz, la Slovaque, victorieuse des deux premiers slaloms de l’hiver à Levi, a profité de l’absence de Mikaela Shiffrin, toujours positive au Covid, pour prendre d’emblée les commandes de ce 4e rendez-vous de la saison avec les virages courts.

En Autriche, sur un tracé piqueté par le Suisse Silvano Stadler, Michelle Gisin s’est hissée avec son dossard no 1 dans son sillage à huit petits centièmes de la vice-championne du monde de la spécialité. L’Obwaldienne, 5e et 8e en début de saison à Levi dans cette discipline, n’avait plus remis les skis de petites tailles depuis son 11e rang à Killington, le 28 novembre dernier où s’était déroulé l’ultime «porte à porte» de coupe du monde qui avait été remporté par l’Américaine.

Rast en pleine confiance

Comme la veille en géant, où elle s’était offert un superbe 7e rang, Camille Rast a une fois encore sorti une performance de choix et pleine de culot pour s’installer à la 4e place à 26 centièmes du 3e rang de Katharina Liensberger et seulement à une demi-seconde de Petra Vlhova. Avec Wendy Holdener 10e à 98 centièmes, elles sont 12 femmes classées dans la même seconde.

Avec la forme que tient actuellement la Valaisanne, un podium n’est pas à exclure. La seconde manche est prévue à 13 heures où on pourrait retrouver Aline Danioth, de retour à la compétition depuis janvier 2020 après deux opérations aux genoux. En revanche, Mélanie Meillard, éliminée en début de parcours, n’a pas réussi à se qualifier.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.