Les JO de Tokyo en direct - Les Suissesses 4es du relais 4x100 m

Athlétisme

La Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo a remporté pour la deuxième fois consécutive le titre de championne olympique du 400 m vendredi à Tokyo.

Shaunae Miller-Uibo AFP

En 48''36, Miller-Uibo a devancé Marileidy Paulino (République dominicaine, 49''20) et l'Américaine Allyson Felix (49''46).

Avec une 10e médaille en cinq participations aux JO, Allyson Felix devient à 35 ans l'athlète la plus récompensée, devant la Jamaïcaine devenue Slovène Merlene Ottey. Felix rejoint au palmarès de l'athlétisme la légende Carl Lewis (10 médailles) et n'est plus devancée que par le Finlandais Paavo Nurmi (12)