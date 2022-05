Dons d’organe – Les Suisses votent sur le consentement présumé Les citoyens de la confédération sont appelés aux urnes ce dimanche pour approuver, ou non, le passage au consentement présumé en matière de dons d’organe.

L’an dernier, 72 personnes sont décédées alors qu’elles étaient en attente d’un don, selon la fondation nationale Swisstransplant (Illustration du transport d’un cœur). AFP

Les Suisses votent dimanche sur une proposition visant à augmenter les dons d’organe grâce au passage au modèle du consentement présumé comme en France, un principe dénoncé par certains qui évoquent un problème éthique.

Aujourd’hui, une personne qui souhaite faire don de ses organes doit donner son consentement de son vivant. Qui ne souhaite pas donner ses organes devra le signaler explicitement si – comme le prévoit les sondages – la modification de la loi sur la transplantation est acceptée.

Plus de 1400 personnes sur liste d’attente en Suisse

Ces cinq dernières années, environ 450 personnes par an en moyenne ont reçu en Suisse -qui compte plus de 8,6 millions d’habitants- un ou plusieurs organes prélevés sur des personnes décédées. Mais fin 2021, il y avait plus de 1400 personnes sur liste d’attente. L’an dernier, 72 personnes sont décédées alors qu’elles étaient en attente d’un don, selon la fondation nationale Swisstransplant.

Actuellement, il arrive souvent que la volonté de la personne concernée ne soit pas connue. C’est donc aux proches de se prononcer. Dans la majorité des cas, ils s’opposent au don d’organes, selon les autorités. Le taux de refus de plus de 60% relevé au cours des entretiens avec les proches est l’un des plus élevés au niveau européen, et ce alors même que des sondages montrent que 80% de la population suisse est favorable à un don d’organes, indique Swisstransplant.

La réforme, portée par le Conseil fédéral (gouvernement) et le Parlement, prévoit que les Suisses seront considérés comme donneurs en cas de mort cérébrale à moins d’avoir exprimé son opposition de son vivant, en s’inscrivant sur un registre de la Confédération ou en le signifiant à ses proches.

Autodétermination

Les conditions médicales pour faire un don seront les mêmes qu’aujourd’hui: seules pourront faire don de leurs organes les personnes qui meurent dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital, et le décès devra avoir été constaté «sans équivoque par deux médecins». Les proches continueront d’être consultés et ils pourront refuser tout don s’ils savent ou supposent que la personne concernée s’y serait opposée.

Le Conseil fédéral et le Parlement attendent de la modification de la loi une augmentation du nombre de dons d’organe. Selon les autorités suisses, la plupart des pays européens, notamment la France, l’Italie, l’Autriche et l’Espagne, appliquent le modèle du consentement présumé, et enregistrent en moyenne un pourcentage de dons plus élevé que la Suisse.

Certaines personnes sont opposées à la réforme et ont recueilli assez de signatures pour lancer un référendum. Ce comité référendaire, co-présidé par une infirmière et un médecin, considère que la réforme viole le droit à l’autodétermination et à l’intégrité physique des personnes. Le don d’organes, indique ce comité soutenu par des politiciens de droite, «n’est éthiquement justifiable que si la personne concernée a donné son consentement explicite de son vivant».

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.