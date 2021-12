Impact de la pandémie – Les Suisses souhaitent voter par voie électronique La crise du Covid apparaît de plus en plus comme un catalyseur de la numérisation dans notre pays, selon une étude du cabinet Deloitte.

84% des personnes interrogées sont favorables au vote électronique. Keystone

La grande majorité de la population en Suisse est favorable au vote électronique: selon un sondage représentatif du cabinet de conseil Deloitte, 84% souhaitent voter de cette manière. Une nette majorité souhaite également que les autorités, et non des entreprises privées, offrent des services uniformes dans toute la Suisse.

La pandémie de coronavirus apparaît de plus en plus comme un catalyseur de la numérisation, écrit mardi Deloitte. Outre la hausse des achats en ligne et de l’e-banking, les Suisses utilisent également davantage les services numériques proposés par les autorités.

Selon le sondage, 38% des adultes interrogés ont développé une plus grande affinité envers les services administratifs en ligne. En même temps, 21% déclarent que leur confiance dans la cyberadministration a baissé pendant la pandémie, bien plus que dans l'enquête Deloitte de l'année dernière (7%). Un nombre croissant de personnes sont préoccupées par les risques, en particulier la cybersécurité et la confidentialité. Comme l'an passé, une nette majorité de 73% souhaite que les services des autorités soient uniformes dans toute la Suisse; 86% souhaitent même que les services numériques soient proposés par une agence gouvernementale et non par des entreprises privées. Seuls 8% ne voient aucune valeur ajoutée dans les services numériques des autorités. «Simple et rapide» Parmi les avantages, les sondés citent surtout la simplicité (68%) et le gain de temps (72%), ainsi que la flexibilité spatiale (72%) et temporelle (75%).

84% des Suisses sondés déclarent vouloir commander leur passeport ou carte d’identité de manière entièrement numérique, KEYSTONE

Une nette majorité des personnes interrogées souhaitent également de nouveaux services: 84% déclarent vouloir commander leur passeport ou carte d’identité de manière entièrement numérique, sans devoir se rendre au bureau des passeports.

Deloitte a réalisé en septembre 2021 cette enquête représentative auprès de 1000 personnes âgées de 18 à 81 ans, issues des zones urbaines et rurales de Suisse alémanique et de Suisse romande.

ATS

