Athlétisme – Les Suisses se montrent en Diamond League Simon Ehammer, Ajla del Ponte, Lore Hoffmann et William Reais ont réalisé de belles performances, dimanche à Rabat.

Simon Ehammer (ici à Götzis) a terminé deuxième à la longueur. AFP

La championne olympique jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a facilement remporté dimanche le 100 m du meeting de Ligue de diamant de Rabat (Maroc) en 10’’83 (0,3 m/s de vent). La triple médaillée d’or des derniers Jeux olympiques de Tokyo (100, 200 et 4x100 m) a devancé l’Ivoirienne Marie-José Ta Lou (11’’04) et reste invaincue cette saison. Mais elle n’a pas amélioré son meilleur chrono de l’année (10’’79 fin mai à Eugene).

De retour de blessure, Ajla del Ponte a, elle, terminé cinquième de ce sprint, avec un temps de 11’’42. C’est le meilleur temps de la saison pour la Tessinoise qui n’avait pas fait mieux que 11’72 sur la distance. Encourageant.

Ehammer deuxième à la longueur

Un autre Suisse s’est illustré à Rabat, Simon Ehammer. Le décathlonien appenzellois de 22 ans, qui vient de battre le record de Suisse de la longueur en début de semaine à Götzis (8,45 m), s’est classé deuxième dans ce concours, dimanche soir. Avec un saut à 8,13 m, il a fini juste derrière le Grec Miltiadis Tentoglou (8,27 m).

Lore Hoffmann pulvérise son record

Engagée sur 1500 m, Lore Hoffmann a terminé à la 15e place d’une course très rapide remportée par l’Éthiopienne Hirut Meshesha en 3’57’’30. Si rapide que la Valaisanne de 25 ans a pulvérisé son meilleur temps personnel (4’21’’57) en courant en 4’07’’09!

William Reais, lui, s’est classé septième du 200 m pour sa première participation à un meeting Diamond League. Le Zurichois de 23 ans a réalisé un temps de 21’’38, loin de sa meilleure performance sur la distance (20’’24 en septembre 2020 à Bâle). C’est l’Américain Kenneth Bednarek qui l’a emporté en 20’’21.

Warholm se blesse pour son retour

Enfin, beaucoup attendaient le retour de Karsten Warholm sur 400 haies. Le Norvégien, champion olympique et recordman du monde sur la distance en 45’’94, disputait à Rabat sa première course de la saison. Elle s’est arrêtée après la première haie quand, blessé, il s’est arrêté en se tenant la cuisse. Cette course a été remporté par l’Américain Khallifah Rosser en 48’’25.

YDE/AFP

