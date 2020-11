Transports publics – Les Suisses restent les champions européens du train Les Helvètes ont pris en moyenne 74 fois le train en 2019, loin devant le Luxembourg et le Danemark. Ils ont parcouru quelque 2500 km par personnes l’an dernier.

En 2019, les Suisses ont voyagé deux fois plus souvent par le rail que les Luxembourgeois. KEYSTONE

Les Suisses sont les champions européens du déplacement en train. En moyenne, ils prennent chacun 74 fois le train par année et parcourent 2505 kilomètres.

En 2019, les Suisses ont voyagé deux fois plus souvent par le rail que les Luxembourgeois (40 fois), indique le Service d’information pour les transports publics (LITRA) jeudi dans un communiqué. Ils ont aussi nettement plus utilisé le rail que les Danois, les Autrichiens et les Allemands.

Le classement des cinq premiers n’a pas changé par rapport à 2018. Cette année-là, les Suisses ont pris en moyenne 71 fois le train.

Des chemins de fer souffrent d’une faible popularité et d’un réseau moins développé dans d’autres pays. C’est le cas en Estonie, en Croatie, en Roumanie, en Bulgarie, et en Grèce. Les citoyens de ces pays ne prennent en moyenne pas plus de cinq fois le train par année.

En la matière de distance parcourue par habitant, la Suisse se distingue aussi nettement des autres pays européens. Première de cette catégorie, elle est suivie de l’Autriche (1489 km), de la Suède (1415 km), de la France (1394 km) et de l’Allemagne (1205 km). Avec une distance moyenne parcourue de 2393 km en 2018, la Suisse enregistre une augmentation de 4,7% en 2019.

ATS