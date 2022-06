Football – Les Suisses perdent l’Euro Unity Cup aux penalties La Suisse s’est inclinée en finale de l'Euro Unity Cup, un tournoi de l'UEFA entre équipes mixtes de joueurs locaux et de réfugiés. L'Allemagne s'est imposée aux tirs au but, à Nyon (2-2, 6-5 tab). Robin Carrel Nyon

L’équipe de Suisse des réfugiés, avec Murat Yakin. DR

L’UEFA avait mis les petits plats dans les grands, pour ce tournoi pas comme les autres. Toutes les équipes étaient accompagnées de VIP (Demetrio Albertini, Murat Yakin, Laura Georges, Stephen Kenny), la finale a été arbitrée par Roberto Rosetti (qui avait notamment dirigé la finale de l’Euro 2008) et les matches de l’après-midi ont été joués sur l’impeccable pelouse de Colovray… L’épreuve a été organisée au poil pour que tous passent un moment mémorable.

Ca a été le cas pour les huit équipes engagées, composées à 70% de réfugiés et de 30% de joueurs locaux au sein des diverses sélections maltaise, irlandaise, belge, italienne, française, suisse, allemand et autrichienne. Pour le match pour la première place, les footballeurs ont été accompagnés par une ribambelle de très jeunes Ukrainiens, qui n’ont pas tous compris ce qu’il faisait là.

«C'est ça le vrai football, a souri Murat Yakin en matinée, après avoir conseillé ses ouailles en prévision de la finale contre l'Allemagne. C'est une belle réalité qui montre qu'on peut jouer au football en prenant du plaisir. Ici, il n'y a pas que le résultat qui compte! Mais j'ai aussi pu voir qu'il y avait du talent dans cette équipe suisse et ça me fait bien plaisir. De venir voir ce tournoi, ça me donne un peu l'impression d'être de retour aux sources.»

Cet incroyable melting-pot planétaire a terminé la journée le sourire accroché très haut sur leur visage et l’enjeu n’a surtout pas pris l’avantage sur le jeu. Enfin, sauf peut-être lors de la finale, où les Suisses ont mangé pas mal de feuilles de match contre l’Allemagne. Ce mercredi, ce tournoi s’est joué à sept sur le pré et c’est, là aussi, les Allemands qui ont gagné à la fin. Ils ont marqué en tout début de partie et en fin de première période. Les Suisses ont bien réagi, mais ont fini par s’incliner de la manière la plus cruelle.

La terrible séance. DR

«Mon équipe et moi avons passé d'excellent moments, a tout de même apprécié Laura Georges, ancienne internationale français aux 188 sélections et qui n'a pas pu s'empêcher de chausser les crampons avec ses Bleus (défait contre l’Italie pour la 3e place). On joue au foot, mais au-delà de ça, on a appris à se connaître au fur et à mesure de la journée. Le foot, c'est un lieu de rencontre et d'échanges. Un endroit où on prend du plaisir et on apprend à se connaître.»



