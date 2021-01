Religion – Les Suisses ont des avis tranchés sur l’initiative anti-burqa Selon un sondage, une majorité de Suisses – 63% – sont favorables à l’initiative «oui à l’interdiction de se dissimuler le visage», soumise au vote le 7 mars.

Selon l’enquête de «20 Minutes»/Tamedia, les électeurs de gauche sont contre (ou plutôt contre) l’initiative, tandis que ceux de l’UDC, du Centre (ex-PDC) et du Parti libéral-radical y sont favorables, ou plutôt favorables. Les électeurs de l’UDC sont les plus fervents partisans du texte, avec 93% de oui, ou plutôt oui. (Photo FABRICE COFFRINI / AFP) AFP

Selon le premier sondage publié vendredi par Tamedia, l’initiative «oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» serait acceptée le 7 mars. Si les sondés semblent avoir arrêté leur position sur cet objet, ils sont beaucoup plus indécis sur les deux autres.

Les intentions de votes sont tranchées et les opinions arrêtées quant au vote sur l’initiative populaire anti-burqa, selon le sondage Tamedia. Actuellement, 63% de l’électorat sont favorables à l’initiative et 35% la rejettent. Seuls 2% seraient indécis.

Selon l’enquête de «20 Minutes»/Tamedia, les électeurs de gauche sont contre (ou plutôt contre) l’initiative, tandis que ceux de l’UDC, du Centre (ex-PDC) et du Parti libéral-radical y sont favorables, ou plutôt favorables. Les électeurs de l’UDC sont les plus fervents partisans du texte, avec 93% de oui, ou plutôt oui.

Viennent ensuite ceux du PLR (72%) et du Centre (63%). De l’autre côté, les électeurs du Parti socialiste refusent le texte à 64%, ceux des Verts à 59%. Le camp du non atteint tout juste 50% chez les électeurs des Vert’libéraux.

Une analyse par région montre également que l’initiative recueille un fort soutien au Tessin où 71% des sondés se déclarent favorables, contre 66% dans les régions francophones et 60% en Suisse alémanique.

Pour les partisans, l’argument le plus convaincant est celui selon lequel la burqa est une expression de l’islam radical, qui n’a pas sa place dans la culture occidentale. Pour les opposants, les femmes portant la burqa sont des cas isolés et l’État ne doit pas s’immiscer dans les codes vestimentaires privés.

E-ID: au coude-à-coude

L’avenir de la loi sur l’identification électronique paraît beaucoup plus incertain. Selon ce premier sondage, 45% des sondés se positionnent en faveur de la loi, 47% se positionnent contre et 8% déclarent ne pas avoir encore décidé.

La loi est soutenue par les électorats du Centre, du PLR et des Vert’libéraux. Selon les données du sondage, les sondés qui ont indiqué voter «non» ou plutôt «non» à cet objet sont majoritaires à l’UDC, au PS et chez les Verts.

Les partisans de la loi estiment que l’E-ID permet une procédure d’identification sécurisée pour tous, tout en facilitant l’identification sur internet. Les opposants sont d’avis que l’octroi d’une carte d’identité numérique doit rester entre les mains de l’État.

Nombreux indécis sur le libre-échange

Les Suisses sont également indécis sur l’accord de libre-échange avec l’Indonésie. Ses partisans ont une courte avance: les sondés se déclarent à 41% favorables à l’accord, contre 39% de non. Mais 20% s’estiment indécis.

Selon le sondage, des majorités claires se dégagent chez les électeurs du Centre et du PLR, qui se prononcent à plus de 50% en faveur de l’accord. Les résultats chez ceux de l’UDC sont plus nuancés, ces derniers se positionnant à 45% pour et 37% contre.

De l’autre côté de l’échiquier politique, les électeurs des Verts disent non à 53%. Au PS, la tendance est aussi au non avec un taux de 46% contre 31% de oui. Mais de nombreux indécis pourraient bousculer ces chiffres d’ici le 7 mars.

Sur ce sujet, les 18-34 ans sont les plus indécis, alors que les plus de 65 ans le sont le moins. Les hommes sont plus favorables à l’accord, avec 52% de oui, contre 32% chez les femmes. Les sondés des villes se prononcent à 41% en faveur de l’accord tout comme ceux des agglomérations (44%). Les habitants des campagnes le rejettent tout juste, à 41% de oui contre 40% de non.

Le sondage Tamedia et «20 Minutes» précise que la marge d’erreur maximale de l’enquête sur ces votations est de 1,3 point de pourcentage pour les estimations basées sur l’ensemble de l’échantillon. Le sondage a été mené les 18 et 19 janvier auprès de plus de 15’000 personnes.

ATS