Dans deux mois tout juste, les Suisses voteront sur la loi urgente Covid-19. Un exercice démocratique inhabituel, puisqu’il est destiné à avaliser (ou contester) une législation déjà en vigueur. La prolongation des aides financières octroyées aux milliers d’entreprises frappées par la crise en dépend. Mais pour le Conseil fédéral ce scrutin servira aussi et surtout de baromètre: jusqu’à quel point la population adhère-t-elle aux mesures de lutte contre la pandémie?

Pour l’heure, les préoccupations du citoyen lambda sont plus terre à terre et immédiates. Il veut pouvoir souffler un peu. Même si la Suisse n’a jamais subi de confinement strict depuis l’irruption du coronavirus, les restrictions sanitaires affectent le moral des troupes. Jeunes et moins jeunes, de gauche comme de droite, les gens en ont marre. Un récent coup de sonde mené sur nos plateformes en ligne le confirme: deux lecteurs sur trois plaident pour des réouvertures rapides dans les secteurs aujourd’hui paralysés.

«À l’approche des beaux jours, plus rien ne s’oppose à la réouverture des terrasses et à la tenue de petites manifestations culturelles ou sportives.»

Mercredi, le gouvernement peut et doit desserrer l’étau. Il lui faut agir avec finesse, avec conviction aussi, dans les domaines où les risques de contamination sont les plus faibles. C’est notamment le cas des activités de plein air, comme l’a démontré l’expérience réussie des stations de ski cet hiver. À l’approche des beaux jours, plus rien ne s’oppose à la réouverture des terrasses et à la tenue de petites manifestations culturelles ou sportives. À condition bien sûr de reconduire les plans de protection déjà mis en place l’an dernier.

La partie est loin d’être terminée. Pour l’emporter, l’atout maître restera la vaccination du plus grand nombre. Mais offrir un bol d’air aux Suisses, leur donner confiance, c’est aussi un pas sur le chemin de la victoire.

Patrick Monay Chef de la rubrique Suisse. Yvain Genevay

