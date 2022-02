Hockey sur glace – Les Suisses ne se sont pas dégonflés et joueront les quarts L’équipe de Suisse a évité l’élimination en battant les Tchèques 4-2 en pré-quarts de finale des Jeux de Pékin. Leonardo Genoni a brillé devant la cage, Killian Mottet a marqué. Cyrill Pasche Pékin

A Pékin, la Suisse a retrouvé une identité au bon moment. AFP

Quelques heures après l’incroyable médaille d’or de la Fribourgeoise Mathilde Gremaud en slopestyle, Killian Mottet a ramené les émotions dans le camp helvétique sur la glace du National Indoor Stadium de Pékin.

Le joker de Patrick Fischer, qui n’avait eu droit qu’à un temps de jeu que très limité lors des trois premiers matches perdus du tournoi olympique, a saisi sa chance en plein vol en pré-quarts de finale contre la Tchéquie. Le Fribourgeois a fait étalage de ses qualités de buteur aux côtés de Christoph Bertschy et de Denis Hollenstein. L’attaquant de Gottéron, d’un tir habile et rapide qui a surpris le gardien tchèque (16e, 1-2), a trouvé la faille seulement … 13 secondes après un premier but de Andres Ambühl en power-play (15e, 1-1)!

Killian Mottet (au premier plan). AFP

Pour la Suisse, ce but valait de l’or. Le groupe de Patrick Fischer avait grandement besoin d’une étincelle, et Killian Mottet s’est chargé de la provoquer au culot.

Genoni fait la différence

L’équipe de Suisse a pris une première option sur la qualification pour les quarts grâce à un autre but en power-play, un petit chef-d'œuvre signé Denis Malgin cette fois-ci. Le tir direct de l’attaquant des ZSC Lions est venu se loger dans la lucarne droite de la cage tchèque (30e, 1-3).

Devant les filets helvétiques, Leonardo Genoni a quant à lui été grandiose. Le gardien du EVZ (31 arrêts) a notamment dû intervenir à 16 reprises en deuxième période pendant que ses coéquipiers ne tiraient que cinq sur le but adverse.

Les statistiques du match.

Le capitaine Raphaël Diaz a mis son équipe à l’abri à cinq minutes du gong d’un tir direct de la ligne bleue après un service de Sven Andrighetto (55e, 1-4).

Les Suisses, qui avaient retrouvé leur solidarité et leur cohésion de groupe, n’ont ensuite plus lâché le morceau malgré un deuxième but tchèque marqué par Roman Cervenka à six contre quatre (56e, 2-4).

Deux succès contre la Finlande mercredi?

Mercredi (9h40), ils affronteront la Finlande en quarts de finale. Alors qu’il paraissait fortement compromis après les trois défaites de la phase de groupe, l’ambitieux objectif de figurer dans le dernier carré du tournoi olympique est toujours d’actualité. Qui sait ce dont cette équipe de Suisse est encore capable maintenant qu’elle tient enfin son premier succès à Pékin.

Les hockeyeuses, de leur côté, lutteront déjà pour une médaille le même jour (12h30). Elles affronteront la Finlande dans le match pour la troisième place. En 2014, elles avaient ramené une médaille de bronze des JO de Sotchi.

Et si la Suisse fêtait deux succès contre la Finlande le même jour?



République tchèque – Suisse 2-4 (1-2 0-1 1-1) Afficher plus National Indoor Stadium, Pékin. Arbitres: MM. Gofman (Rus), Kaukokari (Fin), Lundgren (Sue) et Malmqvist (Sue). Buts: 11e Klok (Knot, Cervenka) 1-0, 15e Ambühl (Thürkauf, Corvi/5 c 4) 1-1, 16e Mottet (Hollenstein, Diaz) 1-2, 30e Malgin (Alatalo, Andrighetto/5 c 4) 1-3, 55e Diaz (Andrighetto, Herzog) 1-4, 56e Cervenka (Krejci, Kovar/6 c 4) 2-4. République tchèque: Hrubec; Mozik, Sulak; Kundratek, Jerabek; Knot, Klok; Sklenicka; Hyka, Krejci, Sedlak; Sobotka, Kovar, Cervenka; Stransky, Repik, Spacek; Smejkal, H. Zohorna, T. Zohorna; Lenc. Entraîneur: Pesan. Suisse: Genoni; Diaz, Müller; Loeffel, Weber; Fora, Frick; Alatalo; Moser, Haas, Hofmann; Andrighetto, Malgin, Herzog; Ambühl, Corvi, Thürkauf; Hollenstein, Bertschy, Mottet; Vermin. Entraîneur: Fischer. Pénalités: 3 x 2’ contre la République tchèque, 2 x 2’ contre la Suisse. Notes: la Suisse sans Untersander (blessé), Simion ni Aeschlimann (surnuméraires). La République tchèque sans Frolik, Musil ni Will (surnuméraires). La République tchèque sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (55’38 à 55’4; de 55’55 à 55’59; de 56’49 à la fin du match).

Mardi 15 février . La Fribourgeoise Mathilde Gremaud est championne olympique de slopestyle (ski freestyle). AFP Mardi 15 février . Le podium de la compétition de slopestyle en ski freestyle avec (de gauche à droite) la Chinoise Ailing Eileen Gu (2e), la Fribourgeoise Mathilde Gremaud (1re) et l'Estonienne Kelly Sildaru (3e). AFP 1 / 31

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.