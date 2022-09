Contre la Suisse romande – Les Suisses mettent les femmes au travail jusqu’à 65 ans Après un suspense intense, le oui à la réforme AVS s’impose de justesse. Défaite amère pour la gauche sur son assurance fétiche. Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

Au quartier général de la gauche à Berne, les femmes socialistes déchantent face au oui à AVS 21 qui l’emporte sur le fil. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) keystone-sda.ch

Un accouchement historique au forceps. Voilà comment on pourrait qualifier le vote des Suisses qui ont décidé d’accepter par les poils le projet AVS 21 et de mettre fin à 25 ans d’échecs de toute réforme. Les femmes devront donc travailler jusqu’à 65 ans comme les hommes, et ce malgré l’opposition nette de la Suisse romande. Genève et Vaud disent non à plus de 60%, le Jura à plus de 70%.