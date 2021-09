Mondiaux dans les Flandres – Les Suisses manquent la médaille d’une discipline qui peine à s’imposer L’équipe de Suisse a encore terminé déçue en contre-la-montre. C’était cette fois dans le relais mixte par équipes, une discipline qui ne convainc pas vraiment. Robin Carrel

Stefan Bissegger (à droite), Stefan Küng et la Suisse n’ont pu faire mieux que quatrièmes, mercredi. KEYSTONE

Il y a des années comme ça où rien ne semble tourner rond. Même des roues de vélo… À Bruges, après les déceptions dans le contre-la-montre chez les femmes et les hommes, c’est cette fois par équipes que la pilule est un peu dure à avaler pour la délégation de Swiss Cycling. Les Suisses, avec le sextette formé par Élise Chabbey, Nicole Koller, Marlen Reusser, Stefan Bissegger, Stefan Küng et Mauro Schmid, ont terminé avec la médaille en chocolat autour du cou, à cinq malheureux centièmes du podium.

«C’est sûr que c’est dur de manquer le podium d’un championnat du monde pour si peu. On peut aller chercher des secondes à plein d’endroits, a pesté Élise Chabbey, la seule Romande de la troupe. Personnellement, c’était vraiment nul, quoi. Je suis déçue de moi-même, parce que j’ai connu une sale journée. C’est le genre d’effort où il faut être à fond tout le temps et c’était très compliqué. Je suis donc déçue de moi, mais aussi et surtout pour l’équipe.»