Accueil des enfants en crise – Les Suisses hésitent à remettre leurs enfants à la crèche Par souci économique ou par nouvelle habitude, les parents tendent à bouder les structures d’accueil. Avec le risque que celles-ci disparaissent. Lise Bailat

En Suisse, de nombreuses crèches font désormais face à une tendance à la baisse de la demande. Getty Images

Indispensables et fragiles à la fois. Les structures d’accueil de la petite enfance – qui accompagnent des bébés dès 3 mois jusqu’à 4-5 ans – ont acquis une nouvelle image avec la crise sanitaire. Elles sont en majorité restées ouvertes pour s’occuper des rejetons des médecins, des policiers, des vendeurs et autres familles qui en avaient besoin. En même temps, à cause du manque à gagner lié à la réduction de leurs activités, elles font face désormais à une crise existentielle.