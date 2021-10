Étude – Les Suisses conservent leur smartphone plus longtemps Selon une étude de Comparis, les Suisses sont prêts à dépenser davantage pour l’achat d’un smartphone mais veulent le garder plus longtemps.

L’iPhone reste le type d’appareil le plus utilisé (46,6%), suivi par ceux de Samsung (32,5%). Huawei complète le podium (9,6%). KEYSTONE/DPA/FABIAN SOMMER

Le nombre de personnes en Suisse qui souhaitent garder leur smartphone quatre ans ou plus a augmenté, selon une enquête de Comparis. L’iPhone reste l’appareil le plus utilisé, devant ceux de Samsung.

La part des personnes qui entendent utiliser leur smartphone quatre ans ou plus est passé de 32,8% en 2019 à 39,1% en 2021, indique le comparateur en ligne jeudi dans un communiqué. Cette volonté est particulièrement marquée chez les personnes les plus âgées (50,6% des 56 ans et plus). À l’inverse, elle est la plus faible chez les 18-35 ans (31,1%).

Moins de la moitié des personnes interrogées (44,4%) envisagent d’acquérir un nouveau smartphone dans les 12 prochains mois, un chiffre en forte baisse par rapport à 2019 (57,1%).

Les jeunes prêts à plus dépenser

«Il ne s’agit pas d’un ralentissement passager des ventes d’appareils neufs dû au coronavirus, mais bien d’une tendance de fond. Les gens sont prêts à dépenser plus pour l’achat d’un nouveau smartphone, mais moins souvent», estime Jean-Claude Frick, expert numérique chez Comparis, cité dans le communiqué.

Cela se reflète notamment dans la part des personnes prêtes à dépenser plus de 800 francs pour un nouvel appareil, qui est passée de 12,1% en 2019 à 21,9% en 2021. Ce sont surtout les plus jeunes qui sont prêts à délier les cordons de leur bourse. Les 18-35 ans sont 17,2% à vouloir dépenser entre 800 et 999 francs contre 11,9% des 56 ans et plus.

Les hommes sont également disposés à dépenser plus que les femmes. La part de ces derniers prêts à débourser entre 800 et 100 francs pour un smartphone et de 15,7% contre 12,5% pour les femmes. Ils sont même près de deux fois plus nombreux (10,1%) que les femmes (5,5%) à acheter un téléphone de la catégorie la plus chère (plus de 1000 francs).

IPhone populaire chez les jeunes

L’iPhone reste le type d’appareil le plus utilisé (46,6%), suivi par ceux de Samsung (32,5%). Huawei complète le podium (9,6%). L’iPhone est particulièrement populaire auprès des plus jeunes, plus de la moitié de 18-35 ans (52,9%) possédant un appareil de la marque à la pomme.

Pour expliquer ce succès, Jean-Claude Frcik mentionne le fait que l’iPhone est l’une des marques les plus connues au monde, ce qui «continue d’exercer un fort pouvoir d’attraction» sur les jeunes utilisateurs mais aussi le fait que les applications sont disponibles plus rapidement sur l’iPhone.

Les iPhone sont également plus de deux fois plus recherchés que les téléphones sous Android sur le marché de l’occasion. Ce dernier ne représente toutefois qu’une faible part des achats. Moins d’une personne sur dix (9,2%) avait un téléphone d’occasion.

L’enquête représentative a été réalisée par l’institut de sondage et d’études de marché innofact pour le compte de comparis.ch auprès d’un échantillon de 2042 personnes issues de toutes les régions de Suisse. Le sondage a eu lieu en octobre 2021.

ATS

