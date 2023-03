Sondage sur l’énergie – Les Suisses favorables au nucléaire pour empêcher les pénuries Les installations renouvelables sont néanmoins privilégiées pour faire face à la crise énergétique. Le Conseil national doit débattre à ce sujet à partir de ce lundi.

Un sondage montre un grand soutien au développement des énergies renouvelables, mais aussi au nucléaire. Keystone

Le développement des énergies renouvelables fait partie des grands défis actuels. Mais les impacts de cette évolution, notamment de certaines installations sur la nature – panneaux solaires, éoliennes – font souvent débat. Le Conseil national doit débattre à ce sujet à partir de ce lundi.

Un peu plus d’un Suisse sur deux (55%) estime que les centrales nucléaires sont importantes pour empêcher une pénurie d’électricité, relève également lundi un sondage. Une majorité est même favorable à la planification de nouvelles installations atomiques.

Les 9000 personnes interrogées par l’institut Sotomo, dont l’enquête est relayée lundi par le journal alémanique Blick, privilégient cependant les installations solaires sur les bâtiments (77%) et les grandes éoliennes (74%) pour résoudre la crise énergétique. Le nucléaire n’arrive qu’en troisième position.

Malgré cela, 64% sondés s’opposent à la fermeture des centrales nucléaires d’ici à 2037, comme le demandent les Verts. 56% sont «pour ou plutôt pour» la construction rapide de nouvelles centrales nucléaires afin de garantir l’approvisionnement en électricité.

Êtes-vous favorables à l’utilisation du nucléaire lors de pénurie énergétique? Oui Non Pas d’avis Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Soutien au renouvelable

Ils sont 46% à soutenir les aides étatiques aux exploitants de centrales nucléaires lorsque leur exploitation n’est plus rentable. 51% n’y sont pas favorables. Les 18-25 ans sont les plus opposés aux fermetures de centrales nucléaires, à 60%. L’opposition est tout aussi élevée chez les 55 ans.

Le sondage montre en parallèle un grand soutien au développement des énergies renouvelables. 60% des personnes interrogées sont favorables à l’obligation d’installer des panneaux solaires sur les nouvelles constructions publiques et commerciales.

Deux tiers des Suisses soutiennent aussi le développement de l’énergie hydraulique dans les Alpes par le biais de grands projets. L’affiliation aux partis politiques ne joue aucun rôle, le soutien étant supérieur à 50% pour tous les sondés.

Sacrifier la nature?

Dans le tagesanzeiger, une enquête représentative du WWF est relayée autour de la question de la conservation de la nature face à l’accroissement de l’énergie renouvelable. Selon ce sondage réalisé par le GFS Zurich, une majorité des personnes interrogées n’est pas prête à sacrifier la conservation de la nature pour la production de l’énergie. Il n’y a que 17% des sondés qui pensent que l’expansion de la production d’énergie est plus importante que la protection de la nature. Et 51% ne sont pas du tout d’accord ou ne sont pas d’accord avec cette logique, 31% se situent entre les deux avis et 1% ne répondent pas.

ATS/SIM

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.