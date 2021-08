Plus de 300 bateaux au départ – Les Suisses brillent au Fastnet Sur la course mythique, Justine Mettraux se classe 3e en Imoca 60 et le Rösti Sailing Team (Gautier, Koster, Roura et Pennanec’h) finit 2e en classe 40. Grégoire Surdez

Justine Mettraux signe un premier podium en duo en Imoca, les monocoques du Vendée Globe. Amory Ross/11th Hour Racing

Le Fastnet, c’est un mythe que tout marin rêve d’accrocher à son palmarès. Justine Mettraux (3e), Valentin Gautier, Simon Koster et Alan Roura (2es) ont tutoyé l’excellence sur cette édition 2021. Avec son histoire façonnée dans la joie et la peine, avec son parcours complexe, dans une Manche piégeuse avec ses cargos et ses courants, avec sa mer d’Irlande, tantôt charmeuse, soudain furieuse, la Rolex Fastnet Race réunit plus de 300 équipages lors de chaque édition. Des hommes et des femmes, des professionnels, des amateurs éclairés qui se frottent à ce morceau d’histoire de la course hauturière. Depuis 1927, ce parcours a consacré les plus grands et broyé les plus fragiles, comme en 1979, lorsqu’une terrible tempête avait provoqué la disparition de 19 marins.