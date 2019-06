Les Suisses appelés aux urnes pour un autocollant?

Les cornes de vaches ont bien eu droit à une votation populaire, pourquoi pas un autocollant? Dans le rôle du citoyen déterminé, on trouve cette fois un informaticien saint-gallois résolu à envoyer aux oubliettes le macaron «CH», cet écusson que tout véhicule suisse doit arborer quand il circule à l’étranger. Daniel Kellenberger a lancé en mars dernier une initiative exigeant que les deux lettres indiquant l’origine helvétique soient intégrées aux plaques.

Si le Saint-Gallois veut convoquer le peuple suisse aux urnes, c’est que l’autocollant «CH» cumule, à ses yeux, les inconvénients. Esthétiques tout d’abord: le macaron est accusé d’enlaidir voitures et motos. L’informaticien, qui réside dans un canton partageant une frontière avec l’Allemagne et l’Autriche, en a aussi assez de lire les récits de conducteurs verbalisés après avoir été pincés au volant d’un véhicule dépourvu d’autocollant. La semaine dernière, un Tessinois s’énervait dans les colonnes du «Blick» d’avoir écopé en Italie d’une amende de 60 francs.

«J’ai eu la chance de ne jamais avoir été mis à l’amende. Mais nous souhaitions nous engager pour toutes les personnes qui traversent régulièrement la frontière», explique Daniel Kellenberger, épaulé dans ce combat par ses parents, sa sœur, son neveu et son cousin. Et de rappeler que de nombreux conducteurs ne sont tout simplement pas au courant des exigences.

Dimensions strictes

Le port de l’autocollant découle de la Convention de 1968 sur la circulation routière de Vienne. Le texte exige que les véhicules portent un signe distinctif de nationalité. Les dimensions sont strictement précisées par le droit suisse. L’écusson doit être placé à l’arrière et mesurer 11,5 cm sur 17,5; un autocollant plus petit ou d’une autre couleur que celui composé d’un «CH» noir sur fond blanc n’est pas réglementaire. La Suisse serait bien inspirée de simplifier la vie de ses conducteurs, plaident les initiants. Comment? En suivant l’exemple des voisins européens, où l’origine figure sur les plaques.

En 2015, une motion du conseiller national Lorenzo Quadri (Lega/TI) avait déjà plaidé la suppression de l’autocollant, en vain. Les policiers italiens ont la réputation de veiller le plus sévèrement au respect de la loi. Le «Blick» rapportait en 2013 des amendes de 84 à 335 euros.

De quoi justifier un scrutin national? Absolument pas, critique le conseiller aux États Andrea Caroni (PLR/AR). Si intégrer les lettres «CH» aux plaques lui semble «judicieux», il refuse que cela se fasse par une modification de la Constitution, comme le veut le principe d’une initiative. «Ce serait encore plus ridicule que pour les cornes des vaches.» Pour tenter de régler ce «petit problème» et économiser les millions de francs que coûterait une votation, il a décidé d’interpeller le Conseil fédéral. Il lui demande si et à quelle échéance il serait disposé à abolir l’autocollant et opter à la place pour des plaques intégrant le signe «CH».

Le sujet sera traité sous la Coupole lors de la session qui débute ce lundi. Le gouvernement a déjà donné son avis. Selon lui, l’autocollant remplit sa fonction car il est «peu coûteux (ndlr: 2 fr.50) et facile à utiliser». Il laisse cependant la porte ouverte à l’intégration souhaitée. L’opportunité d’une telle mesure sera examinée dans le cadre de la réflexion sur une refonte du système actuel d’immatriculation. L’épuisement annoncé des plaques à six chiffres – à Zurich, le million de voitures sera atteint dans dix ans – impose en effet de concevoir un nouveau type de plaques.

Trop cher, selon le TCS

Daniel Kellenberger salue ces perspectives, mais ne laissera pas tomber tant qu’il n’a pas reçu la garantie d’un changement dans un délai relativement court. Il s’active en ce moment à la récolte des 100'000 signatures nécessaires avant septembre 2020. Il cherche des soutiens institutionnels pour lui prêter main-forte.

La famille Kellenberger ne pourra pas compter sur l’aide du TCS, opposé à l’initiative. La Constitution n’est pas l’endroit où traiter ces questions, indique un porte-parole. Lequel souligne aussi le coût excessif qu’impliquerait le changement voulu. Citant l’Association des services des automobiles, il chiffre à plus de 262 millions de francs le coût global (ou 43 francs par jeu) pour remplacer les plaques des 6 millions de voitures immatriculées en Suisse. (TDG)