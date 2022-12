Hockey sur glace – Les Suédois de Gottéron font plier la Suisse à Fribourg L’équipe de Suisse s’est inclinée 3-2 après prolongation face à la Suède jeudi pour son premier match du tournoi des «Swiss Ice Hockey Games» à Fribourg. Sörensen et de la Rose ont fait la différence. Cyrill Pasche Fribourg

Marcus Sörensen marque le troisième but suédois en ppprolongation. keystone-sda.ch

Un petit match international, dans une toute petite ambiance (seulement 3245 spectateurs) malgré la présence de neuf Romands dans la sélection, une ligne d’attaque 100% fribourgeoise et un gardien titulaire (Ludovic Waeber) issu du canton de Fribourg lui aussi.

Pour les Suisses de toute façon, affronter la Suède, même dans sa version la plus light (la plupart de ses internationaux étaient issus du championnat de National League), reste une entreprise très compliquée et souvent vouée à l’échec. Un but du défenseur Dean Kukan à 44 secondes de la sirène (60e, 2-2) à six contre cinq et sans gardien a toutefois permis aux Suisses d’accrocher les Suédois et d’éviter de justesse une défaite dans le temps réglementaire. Mais les deux Suédois de Fribourg-Gottéron – Sörensen et de la Rose – ont fait plier l’équipe de Fischer en prolongation (64e, Sörensen).

Damien Riat (auteur du 1-1 à la 34e sur un exploit personnel) fait partie de ceux qui ont marqué des points, au propre comme au figuré, jeudi à Fribourg. Parmi les Romands, Noah Rod est aussi à classer parmi les «gagnants». Retranché tant pour les Jeux olympiques en début d’année que pour les Mondiaux au mois de mai, le capitaine de Genève-Servette reste un attaquant de devoir très utile pour la sélection.

L’équipe de Suisse affrontera la République tchèque samedi (20h15) et bouclera son tournoi dimanche contre la Finlande (13h).

Afficher plus BCF Arena. 3245 spectateurs. Arbitres. Salonen (Fin), Kova (Fin), Cattaneo et Fuchs. Buts: 28e de la Rose (Dahlbeck, Sörensen) 1-0, 34e Riat 1-1, 38e Olofsson 2-1, 60e Kukan (Bertschy/ 6 c 5) 2-2, 64e Sörensen (de la Rose) 3-2. Suède: Högberg; Andersson, Tömmernes; Heed, Fantenberg; Nygren, Dahlbeck; Ekestahl-Jonsson; Olofsson, Wallmark, Pettersson; Kovacs, Lindberg, Eklind; Ejdsell, De la Rose, Sörensen; Rask, Rasmussen, Lundberg; Heineman. Entraîneur: Hallam. Suisse: Waeber; Kukan, Marti; Fora, Frick; Loeffel, Le Coultre; Mottet, Bertschy, Scherwey; Moy, Andrighetto, Miranda; Riat, Fuchs, Riedi; Praplan, Thürkauf, Rod. Entraîneur: Fischer. Pénalités: 2 x 2’ contre la Suède, 0 x 2’ contre la Suisse. Notes: La Suisse sans Haas, Hughes, Herzog, Alatalo, Corvi ni Egli (surnuméraires). Waeber arrête un penalty de Kovacs (40e). Temps mort demandé par la Suisse (60e).

