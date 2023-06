Sortie du chauffage fossile – Les subventions peinent à séduire les propriétaires de gros bâtiments La plupart des nouveaux chauffages ne fonctionnent plus au gaz ou au fioul. La situation est différente dans les grands immeubles collectifs. Mischa Aebi

Un chauffagiste installe une pompe à chaleur. Lui et ses collègues de travail ont du pain sur la planche, car de nombreux propriétaires de maisons individuelles en veulent une. Photo: Getty Images/iStockphoto

Avec la loi sur le climat et l’innovation, qui sera soumise au vote le 18 juin, la Confédération veut promouvoir les chauffages écologiques en accordant encore plus de subventions. Mais cela n’a guère de sens pour les maisons individuelles, comme le montrent les chiffres du Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur: l’année dernière, 21’000 nouveaux chauffages ont été installés en Suisse dans des maisons individuelles anciennes et neuves. Seuls 7,5% d’entre eux étaient encore des chauffages au mazout ou au gaz.