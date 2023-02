Santé à Genève – Les stratégies de lutte contre le cancer ont beaucoup évolué En vue de la Journée mondiale contre le cancer, ce samedi, les spécialistes genevois font le point sur les thérapies innovantes et la pluridisciplinarité. Antoine Grosjean

Getty Images

Deuxième cause de décès chez l’adulte en Suisse, le cancer reste un enjeu majeur de santé publique. Mais des thérapies innovantes ont été développées ces dernières années, et la prise en charge des patients a aussi beaucoup évolué. En vue de la Journée mondiale contre le cancer, ce samedi, les spécialistes des Hôpitaux universitaires de Genève et de la Faculté de médecine de l’Université font le point sur les dernières avancées.