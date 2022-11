Guerre en Ukraine – Les stocks d’armes des Occidentaux bientôt épuisés? Alors qu’ils poursuivent leurs livraisons à l’Ukraine, les États-Unis et les Européens pressent leurs industries d’armement d’augmenter le rythme de leur production. Philippine de Clermont-Tonnerre

Un soldat ukrainien cible une position russe au moyen d’un obusier M777 américain dans la région de Kharkiv, en juillet dernier. Plusieurs dizaines de milliers d’obus sont tirés chaque jour par les armées russe et ukrainienne, selon les experts. AP Photo/Evgeniy Maloletka

Dimanche, Paris annonçait une nouvelle livraison d’armes à l’Ukraine. Deux lance-roquettes unitaires (LRU), deux batteries de défense antiaérienne et peut-être également, suite à la demande de Kiev, des radars. Neuf mois après l’invasion russe en Ukraine, les armes occidentales continuent à affluer. Jusqu’à quand? Les stocks d’armes diminuent et pourraient bientôt ne plus être suffisants pour poursuivre l’offensive.