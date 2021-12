Noël blanc en Suisse – Les stations de ski feront le plein durant les Fêtes

Avec la neige en abondance et les restrictions sanitaires plus légères qu’ailleurs, la clientèle internationale afflue. Tout comme les Suisses.

L’or blanc n’a jamais aussi bien porté son nom. Avec la neige tombée en abondance, les touristes seront nombreux dans les stations suisses durant les Fêtes. Les réservations indiquent des taux d’occupation des hôtels oscillant entre 75% dans les Alpes vaudoises à quasi 100% à Verbier (VS).

Les Suisses, représentant près de 80% des hôtes attendus, seront au rendez-vous, et même en hausse par rapport à l’an dernier. Ils constitueront encore la colonne vertébrale de la branche pour cette saison d’hiver. Mais c’est du côté de la clientèle internationale que vient la bonne surprise: elle sera de retour dans les Alpes suisses. Pour le beau manteau neigeux, mais aussi et surtout en raison de restrictions sanitaires plus légères qu’ailleurs.