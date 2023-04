Méditation revisitée – Les stars du sport séduites par le gourou du froid Popularisée par les prouesses de son inventeur puis accréditée par la science, la méthode Wim Hof prône un mieux-être physique et mental par la respiration et l’exposition au froid. Brice Cheneval

Wim Hof, 63 ans, est passé pour une bête de foire avant d’intéresser la science. Depuis, sa méthode s’est largement répandue. KEYSTONE/JUDITH JOCKEL

On peut être champion du monde et ne pas avoir atteint le summum de l’exigence personnelle. Début janvier, André Schürrle a vécu l’expérience «la plus difficile physiquement et psychologiquement» de son existence. L’ancien international allemand, sacré avec la Nationalmannschaft au Brésil en 2014, a entrepris l’ascension d’un sommet dans des conditions extrêmes. Une température extérieure de –19 degrés et des rafales de vent à 100 km/h, couplées à une tempête de neige et de pluie. Une forme d’apocalypse traversée avec, comme seul équipement, un bonnet, des gants, un short ainsi que des chaussures d’alpinisme. Derrière cette performance se cache un concept: la méthode Wim Hof.