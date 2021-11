Ski alpin – Les stars au rendez-vous, les Suissesses plus loin L'été est passé, mais Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin sont restées les patronnes incontestées du slalom. C'est du moins ce qu'a suggéré la 1re manche à Levi (Fin). Sport-Center

Petra Vlhova dans les Grisons en mars dernier. AFP

Les deux skieuses étoiles ont déjà éparpillé la concurrence façon puzzle, sur la colline située dans la commune de Kittilä, en Laponie finlandaise. Vlhova a dominé tout le monde sur le premier tracé, laissant sa grande rivale Shiffrin à simplement 11 centièmes. Soit la promesse d'une belle empoignade pour la victoire en 2e manche, prévue à 13h30.

Derrière les locomotives de la discipline du virage court, la très prometteuse Andreja Slokar a confirmé son succès du parallèle de Lech-Zürs (Aut) du week-end dernier. La Slovène a limité les dégâts et n'a lâché que 48 centièmes. C'est 0''07 de mieux que la 4e, la Suédoise Anna Swenn Larsson, qui luttera donc elle aussi pour le podium.

Il sera plus compliqué pour les Suissesses de monter sur cette fameuse «boîte». Michelle Gisin s'est toutefois justement montrée heureuse de sa première descente de la journée, se classant 5e à 0''70. C'a en revanche été plus compliqué pour sa compatriote Wendy Holdener, de retour de blessure, qui est restée juste en-dessous de la seconde (8e à 0''93).

C'a été encore plus compliqué pour le reste des skieuses de Swiss Ski. Camille Rast et Mélanie Meillard, les deux Romandes, ont terminé à plus de deux secondes et demie et ne seront pas sur le pont en début d’après-midi. Tout comme Elena Stoffel (2’’81), d’ailleurs.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.