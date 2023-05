Ville de Genève – Les sports urbains de retour à la pointe de la Jonction Les anciennes halles couvertes des TPG vont à nouveau accueillir cet été le projet temporaire Asphalte. Marc Renfer

En 2021, les lieux avaient déjà été occupés, avant que l’offre ne soit complétée l’été suivant. Lucien FORTUNATI

Après une première édition l’an dernier, le centre sportif éphémère et urbain de la pointe de la Jonction fera son retour dès ce jeudi 1er juin.

À l’origine, le concept n’était pas destiné à se répéter. Les lieux auraient dû être occupés par des food trucks et des animations. Mais, comme l’a révélé «Le Courrier», la société Spices SA, qui a remporté le mandat, fait face à un problème d’autorisation. La Ville de Genève a alors décidé de reprendre possession des lieux.

Les sportifs retrouveront un terrain de football à cinq contre cinq («five») en gazon synthétique, deux terrains de basket à trois contre trois, une rampe de skateboard et un «pumptrack» (un parcours en boucle constitué de bosses et de virages relevés pour skateboards et trottinettes).

Le «pickleball» en nouveauté

Côté sport de raquettes, le «pickleball» – ou «tennis léger» – sera la nouveauté de cette édition et viendra compléter l’offre du terrain de padel. Comme lors de l’édition précédente, du matériel de sport pourra être emprunté gratuitement sur place.

Citée dans un communiqué diffusé ce mardi, la maire de Genève Marie Barbey-Chappuis se félicite de l’occupation du site qui donne «la possibilité à un jeune public de faire du sport tout l’été gratuitement, tout en restant au cœur de la ville».

Les installations seront ouvertes tous les jours de 9 h à 21 h. Sur place, une équipe de médiateurs veillera au bon déroulement des animations. L’été dernier, Asphalte avait attiré 26’000 personnes, en majorité des jeunes.

