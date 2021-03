Théâtre suisse – Les spectacles ont leur marché ce printemps à Thoune L’annuelle Bourse suisse aux spectacles attend 34 artistes et formations des trois régions linguistiques. Ils auront chacun vingt minutes pour convaincre leurs acheteurs. Katia Berger

La vitrine de la création scénique suisse se visite au printemps au KKThun (Kultur- und Kongresszentrum Thun). DR

Rendez-vous incontournable des professionnels de la scène, la Bourse suisse aux spectacles (BSS) sert annuellement de rampe de lancement aux créateurs depuis 1975. Les artistes et formations artistiques du pays viennent y montrer un extrait de leur toute dernière production – un peu comme ces doctorants qui présentent leur thèse en 180 secondes –, devant une foule de programmateurs qui gesticulent pour se l’arracher – un peu comme au marché boursier du Nasdaq. Blague à part, ce salon printanier organisé par t. Professionnels du spectacle suisse et accueilli à Thoune depuis 1999 joue un rôle déterminant dans le réseautage tant des artistes, des salles, des agences, des médias, que des audiences en bout de chaîne.

Du 16 au 18 juin, soit un peu plus tard qu’à l’accoutumée, la cité bernoise fera office de vitrine pour 22 comédies, cabarets, satires, pièces de théâtre ou autre performance de slam en provenance de Suisse alémanique, quatre du Tessin, dont deux monologues, et huit de Suisse romande, y compris une «tragédie adolescente», des tours de chants, des numéros de clown, des seuls en scène, un spectacle jeune public ou deux d’humour. Leurs auteurs (on citera ici Phanee de Pool, les compagnies Iceberg et De Facto ou Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois parmi les francophones) ont été sélectionnés par une commission de neuf personnalités influentes des arts de la scène, elles aussi emblématiques de la variété nationale. Les compagnies ont vingt minutes pour présenter leur spectacle. Nouveauté cette édition, elles peuvent également livrer à un jury de trois journalistes un teaser de leur prochain projet en 5 minutes chrono grâce au format express SPOT. En live. Bien sûr.