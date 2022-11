Offres d’emploi en hausse – Les spécialistes informatiques sont toujours recherchés en Suisse Le secteur de l’informatique est à l’affût de nouveaux collaborateurs. Tous les métiers de ce secteur voient le nombre de postes en hausse selon une nouvelle étude parut mercredi.

Les étudiants de la première école 42 à Renens (VD) n'auront pas de mal à trouver un emploi une fois diplômé.

Les offres d’emploi publiées en novembre sur les sites internet se sont inscrites en légère hausse de 1,4% sur un mois et de 14,4% sur un an. Dans les technologies de l’information et de la communication (IT), les postes à pourvoir ont enregistré un rebond mensuel de 7,5%, selon les données relevées mercredi par le cabinet de recrutement Michael Page.

«La concurrence pour attirer le personnel qualifié est rude» Yannick Coulange, directeur de Page Group en Suisse.

Dans l’assistance informatique, tout comme dans le logiciel, ainsi que les spécialistes du nuage informatique ou des banques de données, les postes à pourvoir se sont inscrits en hausse.

Un repli en Suisse romande

«Beaucoup d’entreprises ont déjà défini leur budget IT pour 2023. Désormais, elles essayent de recruter le plus rapidement possible, car la concurrence pour attirer le personnel qualifié est rude», remarque Yannick Coulange, directeur de Page Group en Suisse.

Selon les données récoltées sur les portails internet, neuf postes sur dix concernaient la Suisse alémanique. Cette région a d’ailleurs soutenu la croissance avec une progression mensuelle de 2,0% des places vacantes, quand la Suisse romande a essuyé un repli de 2,6%.

