Élection complémentaire – Les soutiens de Pierre Maudet se dévoilent Certains membres du PLR appuient désormais ouvertement le magistrat candidat à sa réélection. Caroline Zumbach , Chloé Dethurens

Pierre Maudet est soutenu par plusieurs élus PLR. KEYSTONE

On en sait plus sur l’identité des soutiens de Pierre Maudet à la prochaine élection partielle, qui se tiendra le 7 mars. Sa liste de signatures déposée au Service des élections et votations (SVE), que nous avons consultée, révèle le soutien de plusieurs PLR, d’élus ou ex-élus d’autres partis, en Ville de Genève mais aussi dans les campagnes. Le magistrat désormais indépendant, récemment écarté de son dicastère, a réussi à trouver cent personnes prêtes à le suivre, alors que seules cinquante paraphes étaient nécessaires pour pouvoir participer à l’élection.