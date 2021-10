Entrées à la retraite – Les soixantièmes rugissants ont envahi le BFM Micheline Calmy-Rey et Henri Dès ont fait le show pour les 700 personnes invitées par la Ville aux Promotions Seniors. Eric Budry

Les stars de la soirée ont parfaitement tenu leurs rangs. De gauche à droite: Henri Dès, Christina Kitsos, conseillère administrative de la Ville de Genève, Alexis Favre, journaliste à la RTS, et Micheline Calmy-Rey, ancienne présidente de la Confédération. MAGALI GIRARDIN

Le Bâtiment des Forces Motrices (BFM) était plein à craquer, samedi soir, de têtes plus ou moins grises. À l’invite de la Ville de Genève, ce sont environ 700 personnes arrivées à l’âge de la retraite – majeures et vaccinées et par conséquent sans masques – qui ont participé à ces Promotions Seniors, volées 2021 et 2020 réunies (la seconde ayant été reportée pour cause de Covid-19). Vedettes de la soirée, Micheline Calmy-Rey et Henri Dès ont conversé, sous la houlette d’Alexis Favre, démontrant par l’exemple qu’avoir 64 ou 65 ans n’est pas la fin de tout, mais le début d’une autre vie.