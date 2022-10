Sensibilisation à Genève – «Les soins palliatifs ne sont pas uniquement axés sur la mort» L’association PalGe œuvre depuis trente ans pour améliorer l’accompagnement en fin de vie. Sa directrice veut démystifier ce sujet. Interview. Aurélie Toninato

L’Association palliative Genève (PalGe) s’engage depuis 1993 à développer et à améliorer la prise en charge à domicile de malades en fin de vie. GETTY IMAGES

Ce 12 octobre marque la Journée cantonale des soins palliatifs. Un sujet qu’on préférerait ne jamais avoir à aborder, synonyme de sentence de mort imminente. Un sujet qu’on devrait pourtant oser empoigner et qu’il faut démystifier pour optimiser la vie qui reste avant la fin, tant pour le malade que pour ses proches; c’est ce que promeut l’Association palliative Genève (PalGe).

Reconnue d’utilité publique, celle-ci s’engage depuis 1993 à développer et à améliorer la prise en charge à domicile de malades en fin de vie, à faire connaître les ressources du réseau de soins palliatifs auprès du grand public comme des professionnels et à soutenir la formation de ces derniers.

En lien avec cette mission de sensibilisation, PalGe présente ces mercredi et jeudi la pièce de théâtre «Partir» de la compagnie Daniel Blake, à la maison de quartier de la Jonction. Tout démarrera à 19 h par une discussion pour ouvrir le débat et susciter des réflexions. Pour casser aussi certains préjugés, comme le souligne Natacha Madaule, directrice de PalGe.

Les soins palliatifs s’adressent à qui et quand? Le but est de rendre la vie au maximum confortable, en étant aux petits soins, en gérant la douleur physique comme psychique, pour des patients atteints par une maladie chronique évolutive sans perspective de guérison. Mais également pour leurs proches aidants et leur famille. Ceux-ci sont soutenus aussi après la mort de la personne, avec un accompagnement et des conseils dans le deuil.

On pense souvent à ces soins trop tard, selon vous, il faudrait anticiper. Oui, les gens en bénéficient souvent tard alors qu’on aurait pu les soutenir bien avant. Les soins palliatifs ne sont pas uniquement axés sur la mort, ils peuvent être mis en place des années avant la toute fin de vie et rendre plus confortable le quotidien d’un malade et de ses proches. Cela permet même parfois d’augmenter un peu la durée de vie.

Quels sont vos prochains chevaux de bataille? Continuer à accroître la visibilité du réseau de soins palliatifs pour le faire mieux connaître. Le sujet étant délicat, l’art - comme le théâtre - est une bonne porte d’entrée. Ensuite, la tarification des médecins et infirmières qui interviennent à domicile est l’un de nos gros soucis. Leur rémunération n’est pas à la hauteur du temps passé et de l’engagement investi. Notre association au niveau suisse mène un important travail de lobby à Berne pour tenter d’obtenir une rémunération correcte. Enfin, à l’échelon plus local, nous travaillons également à l’amélioration des soins palliatifs pédiatriques, pour renforcer le soutien existant.

Mercredi 12 et jeudi 13 octobre, dès 19 h, «Partir» de la compagnie DanielBlake, à la maison de quartier de la Jonction

