Manque de reconnaissance – Les soignants sont en crise, comment y faire face? La fatigue du personnel hospitalier inquiète les acteurs des 3e États généraux de la santé. Une grande partie des infirmières changent de voie après sept ans de travail. Laurence Bezaguet

Selon l’OMS, 25% des soignants auront probablement changé de voie professionnelle dans cinq ans. LUCIEN FORTUNATI

Quatre thématiques ont fait l’objet de débats lors de la troisième édition des États généraux de la santé (EGS), initiés en 2018 par Gilles Rufenacht (directeur des cliniques Hirslanden de La Colline et des Grangettes). Leurs conclusions ont été présentées, mercredi, à la Fédération des entreprises romandes.

Delphine Bachmann (Hirslanden Genève) et Bertrand Levrat (directeur des HUG), se sont intéressés à la santé et aux attentes des soignants. Et cela dans un contexte de pénurie fort inquiétant: d’ici cinq ans, 25% du personnel soignant changera certainement de voie professionnelle, selon l’Organisation mondiale de la santé. «La crise du Covid a été le révélateur et le catalyseur de problèmes préexistants, note Delphine Bachmann. Pour les soignants, la question de durer dans la profession (sept ans en moyenne pour une infirmière), de donner un sens à son activité ne s’est peut-être jamais autant posée.»

Alors comment donner envie au personnel – épuisé, en manque d’autonomie et de reconnaissance - de rester dans les institutions? En intégrant mieux les besoins des collaborateurs (temps partiel) et les moments de transition ou de changement (naissance, décès…), propose notre interlocutrice: «Le trépied – vie familiale, vie professionnelle, vie sociale – doit fonctionner. Il faut aussi que les managers définissent un noyau dur de ce qui est intrinsèque à la mission de l’entreprise et à la profession (assurer des soins 24 h sur 24), et ce qui est fondamental pour l’individu-employé.»

Casser certains dogmes

Bertrand Levrat est bien conscient de la nécessité d’aménager les horaires en fonction des parcours de vie des gens: «Les besoins sont différents quand on a 20, 40 ou 60 ans.» Il souligne cependant les limites de l’exercice et le besoin de casser certains dogmes: «Des soignants sont prêts à venir travailler de temps à autre, des professionnels expérimentés qui, parfois, ont fondé une famille. Je songe à créer une agence d’intérimaires, à l’image de ce qui existe à Bâle. Mais les syndicats s’opposent à ce travail au coup par coup, malgré l’intérêt des travailleurs.»

Chargé d’évoquer la place des EMS dans le réseau de soins, Gilles Rufenacht estime que les consommateurs manquent d’information sur le coût et l’offre: «Il faudrait établir des critères de qualité pour différencier les institutions pour personnes âgées, dont le coût est le plus élevé de Suisse (24% de plus que la moyenne avec un coût de résident moyen s’élevant à 12’000 francs par mois, cofinancé par les assurances maladie, l’État et les résidents). Les EMS n’ont pas assez d’autonomie, le secteur est régulé à l’excès et le niveau de concurrence est faible entre acteurs. Une situation qui péjore la compétitivité du marché et déresponsabilise le citoyen.»

Un TripAdvisor des seniors

Les dépenses pour les personnes âgées croissent de 4,4% par an (soins à domicile et EMS). Si on considère que la proportion des personnes de plus de 85 ans augmentera de 55% à Genève entre 2015 et 2035, on a de quoi s’inquiéter pour nos finances publiques. Gilles Rufenacht encourage notamment à libéraliser la fixation du prix de pension dans les EMS pour stimuler la diversification de l’offre et à revoir les réglementations qui favorisent les organisations en silo. Il propose enfin un «TripAdvisor des seniors» pour faciliter le choix des aînés et de leurs familles.

Le député Pierre Conne avait, lui, comme objectif d’explorer la problématique de l’accès aux soins des personnes en situation de handicap. «Ces personnes n’ayant pas de dispositif coordonné pour exprimer leurs besoins individuels consacrent beaucoup d’énergie à trouver des réponses, réponses qui sont toujours reformatées selon les standards et auxquelles les personnes doivent se conformer, constate-t-il. Beaucoup de besoins ne sont pas couverts, ceux-ci tombant en dehors des offres, entre les mailles du filet.» Le député observe que la personne est réduite à un objet de soin au lieu d’être un sujet à part entière: «La formule qui illustre classiquement cette réalité est toujours la même: nous faisons pour la personne alors que nous devrions faire avec la personne.»

De l’hospitalisation à l’ambulatoire

Michel Matter (président de l’AMGe) et Nicolas Froelicher (vice-président de Genève-Cliniques) ont pour leur part évoqué un sujet très technique en discussion aux chambres fédérales: l’impact du nouveau financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires EFAS. Celui-ci vise à équilibrer la participation de tous les agents-payeurs aux prestations indépendamment du mode de prise en charge. Le financement dual-fixe actuel – qui voit les cantons participer à hauteur de 55% aux coûts stationnaires, mais pas aux coûts ambulatoires - devrait être remplacé par un financement des cantons uniforme de 25,5% aux coûts stationnaires et ambulatoires. Cette nouveauté doit faciliter le mouvement de l’hospitalisation stationnaire à l’ambulatoire.

Toutes ces propositions ont été présentées au conseiller d’État Mauro Poggia, patron du Département de la sécurité, de la population et de la santé. «Elles ambitionnent de faire évoluer notre système de santé, bousculé dans le contexte de crises sanitaires que nous venons de traverser, et d’assurer une meilleure prise en charge de la population, motive Philippe Morel, président du Comité des États généraux de la santé. Ces solutions pragmatiques et audacieuses sont aussi destinées à faire baisser les coûts de la santé.»

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler.

