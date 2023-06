Grève féministe du 14 juin – Les soignantes réclament un travail moins pénible et mieux payé Les revendications pour une amélioration des salaires et des conditions de travail résonnent en particulier dans le domaine des soins à Genève. Explications de la syndicaliste Sandra Froidevaux. Rachad Armanios

Une bannière devant les HUG lors de la Grève des femmes du 14 juin 2019. LUCIEN FORTUNATI

«Du respect, du temps, de l’argent!» Le slogan de la Grève féministe de ce mercredi 14 juin trouve un écho auprès du personnel soignant, à Genève. Fortement féminisé, il n’est pas rémunéré à la hauteur des compétences et responsabilités requises, du niveau de formation et de la pénibilité des tâches, selon Sandra Froidevaux, secrétaire syndicale au Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT).