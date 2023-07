Élections du 22 octobre – Les socialistes genevois affûtent leurs arguments en vue des fédérales Face à l’inflation et aux inégalités de genre, le parti à la rose entend améliorer les conditions de travail des employés. Tour d’horizon de leurs propositions. Emilien Ghidoni

Les socialistes disent vouloir améliorer les conditions de travail en Suisse. LUCIEN FORTUNATI

C’est une sorte de prérentrée politique. Au cœur du mois de juillet, le Parti socialiste genevois présente ses propositions en vue des élections fédérales d’octobre. Pour faire face à une droite faisant front commun, la formation de gauche compte notamment se profiler sur les questions liées au travail. Elle avance des propositions dans quatre domaines principaux.

En premier lieu, les socialistes entendent agir sur l’assurance chômage. «Trop souvent, les demandeurs d’emploi perdent leur droit à l’assurance chômage sans avoir trouvé de solution», déplore Léna Strasser, candidate au Conseil national. Pour amoindrir ce phénomène, elle propose d’assouplir les conditions d’accès aux allocations de formation. «C’est un bel outil, mais qui peut être amélioré. Par exemple, cette aide devrait être disponible même s’il ne s’agit pas d’une formation duale. Elle devrait aussi soutenir les reconversions professionnelles!»

Le conseiller national Christian Dandrès, lui, veut agir sur la progression des salaires. «L’inflation que nous vivons est durable. Selon l’OCDE, les salaires n’ont progressé que de 15,6% en moyenne, et les profits de 21%», dénonce-t-il. Pour corriger cette injustice, il propose d’indexer les salaires sur le coût de la vie. «Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cela ne met pas en danger les dividendes. Plusieurs pays comme la Belgique ou le Luxembourg le font déjà et cela fonctionne.»

Transparence des salaires

La socialiste Oriana Brücker souligne que l’égalité de genre au travail est encore loin d’être atteinte. «Les femmes travaillent tout autant que les hommes, mais ne sont toujours pas payées de manière égale. De plus, elles réalisent un travail non rémunéré bien plus important.»

La solution selon elle? Rémunérer les tâches accomplies par les proches aidants, pour leur donner une plus juste reconnaissance de leur travail. Elle suggère aussi d’obliger les entreprises à être totalement transparentes sur les salaires qu’elles versent.

«La Suisse est en retard sur le reste des pays en matière de droit du travail.» Cyril Mizrahi, député au Grand Conseil

Enfin, le député au Grand Conseil Cyril Mizrahi estime qu’il est nécessaire de renforcer l’assurance perte de gain (APG). Aujourd’hui, il n’est pas obligatoire d’en avoir une pour couvrir les maladies. «Nous proposons de changer cela. Pour une personne tombant malade, une aide ne lui est versée que les premières semaines. Ensuite, sans APG, il y a un vrai risque de précarité.»

Ces propositions visent à remobiliser leur base électorale, alors que la droite genevoise espère reprendre des sièges à la gauche. Mais de tels objets ont-ils des chances de passer la rampe à Berne? «Bien sûr, ce sont des propositions qui ne plaisent pas à la droite, reconnaît Oriana Brücker. Mais ce sont des revendications légitimes et en phase avec la réalité des Suisses.» Cyril Mizrahi ajoute: «D’ailleurs, ce ne sont pas des demandes très radicales. C’est plutôt la Suisse qui est en retard sur le reste des pays en matière de droit du travail.»

Emilien Ghidoni est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis août 2022. Il couvre en particulier la commune de Vernier. Il est titulaire d'un Master en journalisme et d'un Bachelor en relations internationales. Plus d'infos @emilien_ghidoni

