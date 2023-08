État de forme des partis 6/6 – Les socialistes devraient se maintenir à la 2e place Depuis vingt ans, le PS ne cesse de perdre du terrain. La spirale négative pourrait bien s’arrêter en 2023 avec une stabilisation, voire un léger gain en pourcentage. Delphine Gasche - Berne

Avec Cédric Wermuth (AG, 2e depuis la gauche) et Mattea Meyer (ZH, 1re depuis la gauche) à sa tête, le PS a pris une nouvelle direction, multipliant les initiatives et les référendums. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Le Parti socialiste suisse est dans une période clé de son histoire. En une législature, il a presque entièrement changé de visage. Et ce, jusqu’aux plus hautes fonctions. Elisabeth Baume-Schneider vient d’entrer au Conseil fédéral. Elle devrait bientôt être rejointe par le ou la successeur d’Alain Berset. Cédric Wermuth et Mattea Meyer ont, eux, pris la tête du parti. Reste encore le poste de chef du groupe parlementaire à repourvoir en septembre, et le compte sera bon.