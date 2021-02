Régies publiques – Les socialistes dénoncent des salaires exorbitants Les rémunérations des directeurs ne doivent pas dépasser l’échelle de traitement de l’État, selon le PS: soit 253’850 francs au maximum pour 2021. Laurence Bezaguet Grobet

Marie Da Roxa, directrice de l’IMAD, «a touché une indemnité de 90’000 francs manquant de conformité légale», relève Lydia Schneider Hausser, coprésidente du PS. TDG

Cinq directeurs généraux d’établissements de droit public gagnent plus de 300’000 francs par an, indemnités et bonus compris. Et deux d’entre eux ont même franchi le cap des 450’000 francs, se rapprochant ainsi de la rémunération d’un conseiller fédéral, qui touche 484’581 francs. Depuis que la «Tribune de Genève» a révélé cette information, les critiques pleuvent sur le site www.tdg.ch et les réseaux sociaux. C’est à présent au tour du Parti socialiste (PS) de dénoncer «ces salaires exorbitants». Et plus particulièrement la récente augmentation de Bertrand Levrat, patron des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG): «Voir son salaire augmenter de 70’000 francs en catimini, en pleine crise sanitaire, alors que le personnel n’a pas obtenu un centime de prime ni revalorisation salariale après avoir été au front depuis une année, cela paraît surréaliste.»