Mondiaux de ski alpin – Les slalomeurs suisses réduits au rang de spectateurs Les Suisses, pourtant parmi les favoris du slalom, ont manqué leur coup aux championnats du monde de Courchevel/Méribel. Ils n’ont pu qu’assister au sacre d’Henrik Kristoffersen, auteur d’une remontée fantastique. Rebecca Garcia - Courchevel

Marc Rochat et les autres slalomeurs suisses font la grimace après l’ultime épreuve des Mondiaux. KEYSTONE

Au moment où le public allait savoir qui serait sacré champion du monde de slalom, les Suisses étaient déjà devenus spectateurs. Marc Rochat (14e) et Ramon Zenhäusern (9e) ont patiemment attendu avec les journalistes qu’AJ Ginnis et Linus Strasser terminent leur course avant de répondre aux questions. Daniel Yule (24e), lui, avait choisi d’observer la fin de l’épreuve depuis le camp des athlètes.