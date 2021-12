Plein air en montagne – Les skieurs fuient le brouillard pour le soleil de la Faucille Le dépaysement est immédiat pour qui s’offre une journée de ski à trente minutes de Genève. Reportage. Thierry Mertenat

Station Monts Jura, le 21 décembre. Les skieurs qui arrivent au sommet du domaine de la Faucille n’en croient pas leurs yeux. LUCIEN FORTUNATI

La fiche hivernale du domaine skiable le plus proche de Genève, celui des Monts Jura, fait, à elle seule, rêver. À une petite demi-heure de notre centre-ville plombé par un brouillard cafardeux, 46 pistes réservées au ski alpin, 23 remontées mécaniques, quatre domaines dont un entièrement nordique, s’étirant sur le plateau de la Vattay; soit 142 kilomètres de pistes de ce côté-là, larges, damnées en double trace, entre forêts vaudoises (attention, on s’y perd) et vallée de la Valserine (il suffit de suivre la rivière).

L’ascension avec le Télécombi du Mont Rond permet de découvrir un paysage à 360 degrés baignant dans le soleil. LUCIEN FORTUNATI

Bon, on est où? À la Faucille, son col (1323 m) et même un poil plus haut, à l’arrivée du Télécombi (1533 m), une installation dans son jus offrant, à choix, l’ascension en télésiège ou en télécabine jusqu’au Petit Mont Rond. De ce belvédère circulaire, on voit tout, à 360 degrés, les creux et les pleins qui, dans notre dos, font les combes et massifs du Jura, quand bien sûr, en bon Genevois, tourné vers le lac (il est où?), on commence par chercher à l’horizon ce gros caillou plat qui peine à sortir de son lit épais et brumeux.