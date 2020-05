Nutrition – Les six raisons qui vous font craquer sur un burger L’humain est «programmé» pour aimer la malbouffe. Décryptage. Saskia Galitch

Qui peut rester insensible face à un burger? Getty Images

On a beau savoir que la malbouffe n’est pas notre amie, on a du mal à résister à son appel. En témoignent les interminables files d’attente devant les McDrive lors de leur réouverture en Suisse, le 27 avril dernier. Ou les milliards de francs engrangés annuellement par les titans de l’agroalimentaire qui abreuvent le monde de sodas, crèmes glacées, chips, barres chocolatées, snacks, plats prépréparés, pizzas… Mais pourquoi nourrit-on une telle appétence pour ce type de produits généralement hypercaloriques et potentiellement mauvais pour la santé?