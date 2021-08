Rentrée littéraire – Les six auteurs à lire absolument Angot, Desarthe, Jaenada et autre Ventura: des immanquables à suivre jusqu’aux prix littéraires d’automne et pour la plupart, au Livre sur les quais, à Morges, du 3 au 5 septembre. Cécile Lecoultre

Philippe Jaenada après «La serpe», revient aux affaires (criminelles) avec «Au printemps des monstres», formidable plongée dans le dossier de l’Etrangleur, dans les années 60. (Photo by JOEL SAGET / AFP) AFP

Philippe Jaenada, l’homme-fleuve

Pour ne pas passer pour écrivain, Philippe Jaenada a longtemps étalé ses antécédents de «vendeur de croûtes immondes au porte-à-porte, sous-stagiaire dans la pub, animatrice de minitel rose, rédacteur de fausses lettres de cul». Impossible pourtant d’esquiver un authentique humaniste, déjà pour cause de prose obèse, surtout de délicatesse.

Après «La serpe» (prix Femina 2017), l’enquêteur secoue à nouveau le réel, l’affaire de l’Étrangleur qui valut 41 ans de prison à Lucien Léger pour le meurtre du petit Luc Taron en forêt d’Île-de-France en 1964. Du lourd. Le plaisir chez Jaenada, loin des récitants aux enflures morbides à la Bellemare, Pradel et consorts, vient d’une tension inédite entre la tragédie de l’histoire et l’autodérision à l’œuvre.

Une légèreté incongrue découle de ce savant numéro d’équilibriste, un humour pot-de-colle qui vous ramène sans cesse à ce mystère, vous en distrait. Ainsi des parenthèses, la réelle anicroche dans son style impeccable, qui infestent, amusent, décalent l’attention sans cesse du drame. Près de 1500 incises bousculent le mastodonte «Au printemps des monstres». Entre parenthèses, c’est là qu’on le préfère. CLE

Agnès Desarthe, la confidente

Délicieuse Agnès Desarthe qui semble avoir un flair inouï pour percer la chamade des coeurs contemporains dans «L’éternel fiancé». (Photo by Joël SAGET / AFP) AFP

Fabuleuse, Agnès Desarthe, qui, avec la régularité du minuteur électrique sur un fourneau, domestique les soubresauts des alliances, couple ou clan. Ses amis, avoue la quinquagénaire, la comparent à un canard, plumes lisses sur l’onde, palmes moulinant sous l’eau. Pour triviale, l’image convient à sa petite musique, un style qui caquette dans les alcôves intimes, bruisse avec une justesse infinie. Et toujours l’air de rien…

Ça ne rate pas dans «L’éternel fiancé». L’experte en désordres sentimentaux range à nouveau la maison, ici celle d’êtres en pagaille qui, jadis à l’âge de 4 ans, se déclaraient une flamme éternelle. Le mot d’enfant les rattrape par hasard, les lance dans le rock’n’roll acrobatique des souvenirs.

Le temps déroule ses promesses, à la vie à la mort, et tout le tralala entre deux. Ils ne vieilliront pas ensemble, pas comme les Doudou-Chéri-Minou, pas comme ces survivants du quotidien qui s’émeuvent encore au lit des avis dans le journal: «C’est mon apport à Descartes, explique l’époux. Je lis le nom des bébés, je lis celui des morts, donc je suis.» CLE

David Diop, le surdoué

David Diop, formidable romancier au style racé et puissant, revient avec «La porte du voyage sans retour». (Photo by JOEL SAGET / AFP) AFP

En 2018, David Diop réveillait les morts en se toquant du destin d’un tirailleur sénégalais dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. «Frère d’âme» a subjugué avec son écriture tailladée d’une lame ruisselante sang et sueur, sa vomissure de la grande histoire.

L’universitaire distingué par le Goncourt des lycéens et le Booker Prize s’arrache à nouveau en campant un botaniste français débarquant sur l’île de Gorée en 1750. Ce naturaliste idéaliste, basé sur la figure authentique de Michel Adanson (1727-1806), tombe fou amoureux d’une jeune Wolof. Burinant les faits avec un imaginaire échevelé, ce court roman multiplie les ponts à l’infini.

Ainsi, «La porte du voyage sans retour», c’est le surnom de Gorée, mais aussi celui du débarcadère de la Maison des Esclaves. L’exploitation coloniale et la traite des noirs s’entrechoquent avec l’esprit des Lumières, mettent en clarté les illusions perdues en Afrique, la cartographie maudite des races. Moins brutal dans ses descriptions graphiques que le premier, ce deuxième roman aux accents quasi philosophiques cogne en profondeur. CLE

Maud Ventura, la première fois

Maud Ventura, une primo romancière qui marque la rentrée avec «Mon mari». ©Celine NIESZAWER/Leextra

Maud Ventura, 28 ans, un diplôme de philo, des piges à la radio, un premier livre, «Mon mari». Pas de mari en fait, la normalienne l’a inventé, principe romanesque par excellence. Mais la délurée dégaine sa carte du tendre avec tant de naturel qu’elle passe pour une copine désabusée par des amours trop vite domestiquées.

En veine de confidences, la narratrice livre les états d’âme, du lundi au dimanche, d’une épouse de quinze ans, mère de deux enfants. Toute une semaine d’angoisses et d’orgasmes, de questions et de doutes, de pièges et de stratégies déferle. Du sujet de conversation «a priori inoffensif» qui pète à la figure comme une bombe à retardement, aux «milliers de micro-impressions semées partout» qui vous tissent une déco, l’effeuillage intime ne se résume pas à mater par le trou de la serrure. Ni à crier et chuchoter façon Bergman, pas plus qu’à tourner les pages cornées d’un vieux Cosmopolitan.

Balançant entre Delphine de Vigan et Annie Ernaux, l’amoureuse de l’amour dose gnangnan et sociologie sous couverture orange. Pop, vitaminé, vintage. CLE

Sorj Chalandon, le fils de…

Sorj Chalandon passe de la fiction au récit pour exorciser un père brutal qui a pourri son existence. JF PAGA

Chalandon, le fils de… Éternelle thématique que celle du père qui poursuit Christine Angot, Marc Dugain, Amélie Nothomb, Simonetta Greggio et autres. Sorj Chalandon la porte chevillée au corps depuis toujours. Voir «Profession du père» (2015) – actuellement au cinéma avec Benoît Poelvoorde dans la peau de son paternel tyrannique infecté de névroses.

«Enfant de salaud» démange encore la cicatrice entre les légendes héroïques et les secrets inavouables. En vérité, son géniteur, qui finira nonagénaire à l’asile, a tourné sa veste d’uniforme au gré de manipulations aussi tordues que ses fables. Ce mystificateur, «SS de pacotille, patriote d’occasion, résistant de composition», rappelle «Un héros très discret» de Jean-François Deniau, adapté lui aussi avec brio par Jacques Audiard.

À la pathologie pathétique Chalandon ajoute la traîtrise ultime. Si le brillant reporter a pardonné les tricheries avilissantes, il garda longtemps la blessure cuisante de l’imposture la plus intime, celle d’avoir grandi sous la coupe d’un père qui prétendait l’être, un père à qui il lui fallut renoncer pour devenir un homme. CLE

Christine Angot la scandaleuse

Dans le strip-tease émotionnel auquel se prête Christine Angot depuis plus de trente ans demeure une voix inaltérée par les polémiques et autres éclats qui entourent sa personne d’écrivaine. C’est ce ton qui frappe, sa platitude qui afflige ou hypnotise – la sexagénaire a fait du dénuement son style.

Les faits tombent comme les mèches tragiques de Renée Falconetti dans la Jeanne d’Arc de Dreyer, puis s’entassent en piles de magazines ordinaires comme chez les coiffeurs. Du balai? «Le voyage dans l’Est» provoque la gêne, comme ses précédents essais aux frontières de la mémoire et l’imaginaire. Ce retour sur une gosse de 13 ans bafouée a beau ébaucher des séquences temporelles, l’écrivaine finit par les engloutir dans un flou abyssal.

L’inceste, la papesse de l’autofiction le ressasse en boucle depuis 1999. Emmaillotée dans un indicible fatras de détails, la quête de vérité la taraude encore, subsiste comme sa colère ou un fonds de commerce. Elle-même n’a même plus l’air si sûre de savoir où le voyage mène. Ce doute fonde l’entreprise et du coup, c’est un grand roman d’Angot. CLE



Christine Angot revient sur l’inceste sur un ton peaufiné depuis plus de trente ans ans «Le voyage vers l’Est». Photo : Bouchra Jarrar © Flammarion

