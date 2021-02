Essais annuels – Les sirènes d’alarme sont testées dans toute la Suisse Quelque 116 sirènes vont retentir entre 13 h 30 et 15 h 30 dans le canton de Genève. L’occasion de vérifier le bon fonctionnement des appareils. DaK

Photo d’illustration. Keystone / Archives

Comme tous les ans chaque premier mercredi de février, les sirènes vont résonner dans toute la Suisse ce mercredi après-midi. Entre 13 h 30 et 15 h 30, quelque 116 systèmes d’alarme vont ainsi être testés dans le canton de Genève. Cet exercice a pour but de vérifier le bon fonctionnement des installations, et le fait qu’aucun appareil ne présente de défaillance.

Ces essais permettront également de vérifier la bonne couverture sonore du territoire genevois. Par ailleurs, dans certains bâtiments accueillant un grand nombre de personnes, des alarmes supplémentaires s’enclencheront et des consignes seront diffusées aux occupants. Enfin, une alarme eau, destinée aux habitants domiciliés en aval des barrages hydroélectriques de Verbois et de Chancy-Pougny, sera testée lors du même exercice.