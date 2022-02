Votations du 13 février – Les singes bâlois décrocheront-ils un droit à la vie? Bâle vote le 13 février sur l’initiative antispéciste «Droits fondamentaux pour les primates». La droite et le zoo s’y opposent catégoriquement. Explications. Gabriel Sassoon

Les initiants veulent garantir l’intégrité physique et mentale des primates non humains. Abeselom Zerit, Getty Images

C’est un scrutin qui fait du bruit au-delà des frontières cantonales. La population bâloise va décider du sort de l’initiative «Droits fondamentaux pour les primates». Faut-il accorder certaines garanties constitutionnelles aux singes? Nulle part ailleurs dans le monde des citoyennes et citoyens ont été appelés à trancher ce débat sensible, aux enjeux éthiques et juridiques.