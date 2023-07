Accueil extrafamilial – Les signatures pour l’initiative sur les crèches sont déposées La gauche, qui avait passé la barre des 100’000 signatures plus de deux mois avant le délai imparti, a déposé mercredi son initiative populaire.

Le texte veut garantir une place de crèche adaptée aux horaires des parents pour chaque enfant. LAURENT GILLIERON/KEYSTONE

Tous les enfants en Suisse doivent avoir droit à une prise en charge extrafamiliale. Le comité de l’initiative populaire sur les crèches, emmené par le PS, a déposé mercredi à la Chancellerie fédérale les plus de 100'000 signatures requises.

La conciliation de la vie familiale et professionnelle est une question qui préoccupe les parents de toutes les couches sociales et indépendamment de la couleur du parti, selon le comité, composé de représentants du PS, des Vert-e-s, du PVL et du Centre. Le texte veut garantir à chaque enfant une place de crèche «de qualité et abordable».

Il s’agit d’une «pièce centrale du puzzle pour plus d’égalité». Ainsi, les femmes en particulier n’auraient pas besoin d’abandonner tout ou partie de leur travail.

L’initiative veut aussi limiter la contribution des parents à 10% du revenu familial au maximum. Elle vise encore les salaires et les conditions de travail du personnel travaillant dans ces structures. Le sujet est déjà débattu au Parlement. Un projet vise à pérenniser le soutien fédéral.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.