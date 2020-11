Recherche académique – Les sexualités étendent leurs empires à l’Université En créant le Centre Maurice Chalumeau, l’alma mater genevoise renforce l’exploration des pratiques intimes et répond à un besoin sociétal toujours plus pressant. Rocco Zacheo

«Après la bataille», photo réalisée en 1900 tirée de la série «Le Panorama - Paris la nuit No. 1» Getty images

C’est l’histoire d’une figure genevoise quasi anonyme, d’un pionnier discret dont le nom rebondit aujourd’hui dans les travées de l’Université de Genève. Son nom? Maurice Chalumeau. L’étonnant destin de cet inconnu croise désormais celui d’un pôle académique fraîchement constitué, qui lui rend hommage: le Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités (CMCSS). Voilà une entité très jeune, qui ne compte qu’une dizaine de jours d’existence, mais qui porte déjà sur ses épaules cinquante ans d’histoires palpitantes et d’avancées scientifiques notables dans un domaine, la sexualité et ses pratiques, dont le spectre n’a cessé de s’élargir au sein de l’alma mater ces dernières décennies.

Aujourd’hui la naissance de cette entité marque l’aboutissement d’un destin académique intrigant. Pour en saisir la portée, il faut retrouver le personnage qui se trouve à son origine. Maurice Chalumeau n’a laissé que de rares traces de son existence. On pourrait les évoquer succinctement en relevant sa date de naissance, le 22 février 1902, ou en suivant son cheminement estudiantin, qui transite par les sciences dures – une licence en physique et chimie – et se poursuit avec la psychologie et la pédagogie, dans ce qu’on appelait l’Institut Jean-Jacques Rousseau, future Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Durant les années de formation, l’homme acquiert des convictions décisives, en considérant l’étude des sciences comme un outil indispensable pour déconstruire toute forme de dogme et d’obscurantisme.

À l’origine, un testament

Mais il y a des faits plus saillants encore, et on les retrouve à son décès. En 1970, le Genevois, qui n’a pas de descendants, nomme l’Université de Genève comme seule légataire de sa fortune considérable, héritage d’une famille active, du côté de la mère, dans le domaine de la joaillerie. Son long testament est d’une clarté remarquable. Il comprend plusieurs codicilles rédigés minutieusement entre 1963 et 1969. Que disent ces clauses ajoutées au fil des ans? Que le fonds légué doit servir à la constitution d’un institut de sexologie visant à étudier tout particulièrement, et avec une rigueur scientifique inébranlable, ce qu’on désignait à l’époque comme «minorités érotiques». Son intention était limpide: «Il croyait fermement que l’Université pouvait participer à la déconstruction des préjugés, nous dit Ferdinando Miranda, directeur exécutif du CMCSS. L’établissement de la vérité scientifique dans ce territoire allait permettre à ses yeux de démanteler les idées reçues et de se défaire du poids de la morale. Toutes les disciplines étaient considérées comme éligibles dans cette entreprise et aucune n’avait la primauté sur une autre.»

«Dans un premier temps, l’Université de Genève n’a pas su quoi faire de ce legs, tant les idées de Maurice Chalumeau étaient visionnaires.» Juan Rigoli, directeur de la commission scientifique du Centre Maurice Chalumeau.

On devine sans peine l’avance qu’avait sur son temps le généreux donateur, à une époque où l’approche ainsi souhaitée s’établissait à peine aux États-Unis et s’esquissait timidement en Suisse. Le testament ne manqua pas de générer de l’embarras. Professeur ordinaire au Département de langue et de littérature françaises modernes, Juan Rigoli le souligne, lui qui dirige par ailleurs la commission scientifique du CMCSS: «Initialement, l’Université de Genève n’a su que faire de ce legs, tant les idées de Maurice Chalumeau étaient visionnaires. Alors, le rectorat de l’époque a eu recours à un artifice rhétorique, en établissant que le fonds allait être destiné en un premier temps à l’étude de la sexualité majoritaire, puis, en relation avec elle, à celle des minorités sexuelles. Un postulat irrecevable aujourd’hui, puisque nous concevons ce domaine de recherche dans sa continuité, en considérant l’ensemble de la sexualité humaine.»

Un besoin collectif

La suite de l’histoire a été écrite par le Fonds Maurice Chalumeau, qui a participé à un «élan extraordinaire à Genève, dans les années 70, relève Juan Rigoli. Celui de l’essor de la sexologie médicale, centrée sur les fonctions et dysfonctions sexuelles, les techniques reproductives et les sources du plaisir hétérosexuel. Plus récemment, les investigations se sont orientées vers les autres pratiques sexuelles. Un appel à projets en 2013 autour des «désirs sexuels singuliers» a été en ce sens une étape. Mais c’est à partir de 2018, avec la recomposition de la commission scientifique du fonds, qu’une nouvelle orientation a été donnée.»

Le jeune Centre Maurice Chalumeau, lui, porte les marques des évolutions scientifiques et sociétales des dernières années. «L’Université n’est pas une tour d’ivoire, souligne Ferdinando Miranda. Elle ne peut considérer le savoir et la manière dont il est produit en restant détachée de ce qui surgit dans la société. Nous devons répondre à un besoin collectif, qui a pris forme progressivement, avec notamment les avancées dans le domaine des technologies reproductives, qui questionnent la fonction de la parentalité et sa reconnaissance juridique, ou encore les recherches portant sur les réalités rendues visibles par les mouvements des minorités sexuelles et de genre.»

Les réponses à ces attentes seront désormais plus variées et protéiformes. Elles s’articuleront à travers des bourses et des subsides octroyés aux chercheurs issus de toutes les facultés. Mais aussi par le biais d’expositions et de conférences, qui prolongeront l’élan visionnaire et profondément humaniste de Maurice Chalumeau.