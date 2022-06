Hells Angels contre Bandidos – Les services secrets sollicités pour barrer la route aux bikers Des politiciens veulent recourir au Service de renseignement de la Confédération et à FedPol pour juguler la violence des gangs de motards en Suisse. Etonam Ahianyo

La tension était palpable à Berne, cette semaine, au procès des Hells Angels et Bandidos. KEYSTONE

Les milieux politiques veulent sonner le glas de la violence des Hells Angels et Bandidos, ces groupes de motards qui ont fait parler d’eux cette semaine lors du procès de leurs membres à Berne. Le président de la commission politique de sécurité du Conseil des États, Werner Salzmann, trouve «inquiétant que de tels groupes puissent s’implanter en Suisse», rapporte ce vendredi le quotidien «Bund».

Gangs sous les projecteurs

Même son de cloche du côté de la libérale-radicale Doris Fiala. La conseillère nationale zurichoise demande aussi le recours au SRC pour mettre un terme à la violence des bikers comme les Hells Angels et les Bandidos. «La sécurité doit être comprise de manière globale et reste la première tâche de l’État», déclare Doris Fiala, qui rappelle que «l’existence et le phénomène des Hells Angels en Suisse ne datent pas d’hier.»

Elle juge important de comprendre «les raisons pour lesquelles ces gangs sont actuellement de plus en plus sous les projecteurs chez nous».

Des membres des Hells Angels et Bandidos étaient jugés au tribunal de Berne cette semaine. KEYSTONE

Selon le «Bund», depuis 2019, FedPol a eu connaissance d’une douzaine d’incidents, dont certains sont pénalement pertinents, qui sont vraisemblablement attribuables au conflit entre les Hells Angels et les Bandidos.

