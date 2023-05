Genève vibre avec le rugby – Les Servettiens prêts à s’extraire de la mêlée Les Genevois affrontent ce dimanche (15 h) Langon dans un quart de finale décisif pour la promotion en Nationale 2. En attendant le retour en Gironde, le public peut aider les joueurs de la Praille à voyager plus «léger». Christian Maillard

Les Servettiens sont prêts à s’extraire de la mêlée avec l’espoir de jouer devant du monde dimanche à la Praille. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Après les Basques de Mauléon, les Girondins de Langon! Les Servettiens continuent leur tour de France, direction la Nationale 2 (4e division française). Qualifiés en quarts de finale, les Genevois n’ont plus qu’un virage à effectuer pour atteindre leur destination et fêter la neuvième promotion de leur histoire. Le match aller se déroule ce dimanche au Stade de Genève à 15 heures. «En face ce sera du costaud, prévient Clément Fromont, le manager des Grenat. On s’attend à une grosse confrontation assez physique contre un adversaire qui nous ressemble: il va falloir répondre présent!»