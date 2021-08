Football – Les Servettiennes renouent avec la victoire en championnat Les joueuses du Servette FCCF se sont imposés 3-1 contre Lugano lors de la deuxième ronde du championnat féminin. Place à la Champions League mercredi avec la réception de Glasgow. Sport-Center

Le Servette FCCF de Hurni (à gauche) et Peiro s’est imposé contre Lugano en championnat. Eric-Lafargue

Servette FCCF a battu Lugano lors de la deuxième journée du championnat de suisse féminin. Les Genevoises se sont imposées 3-1 après avoir assuré leur succès en première mi-temps déjà (3-0) avec des réussites de Jade (14e, 1-0), d'un but marqué contre leur camp par les Luganaises (38e, 2-0) et de Lagonia (44e, 3-0). Les Tessinoises ont inscrit leur unique but à la 68e minute grâce à Badiali.

Les joueuses de Servette Chênois, championnes de Suisse en titre, s’étaient inclinées 2-1 à Zurich contre le FCZ en ouverture de la saison. Mercredi, les “Grenat” accueilleront Glasgow dans le cadre de la Champions League. CYP

