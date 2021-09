Football – Les Servettiennes qualifiées en Ligue des champions Après avoir partagé l’enjeu à l’aller (1-1), les championnes de Suisse poursuivent leur aventure en éliminant en Écosse l’équipe de Glasgow City grâce à leur succès 2-1 Sport-Center

La joie des Servettiennes après l’égalisation de Jade Boho (à dr.). Getty Images

Elles le savaient les Genevoises, qu’elles étaient meilleures que leur adversaire, qu’elles avaient tout dans leur jeu pour se qualifier pour la phase de poule de la Ligue des champions féminine. «On a tout pour être optimistes!» avait lâché le coach Eric Séverac après les nonante premières minutes. Des paroles aux actes, il ne restait plus qu’à finir le travail et concrétiser leur rêve au Broadwood Stadium de Cumbernauld.

S’il y avait eu de gros regrets il y a une semaine à la Praille (1-1), les joueuses de Servette FC Chênois ont su rectifier le tir ce mercredi dans la banlieue de Glasgow lors du match retour des barrages de la Women’s Champion League. Les Helvètes vont poursuivre cette magnifique aventure en compagnie de clubs aussi prestigieux que le PSG, Arsenal, la Juventus et le Real. Tirage au sort le 13 septembre.

En Écosse, les championnes de Suisse ont une nouvelle fois manqué de grosses occasions et de détermination, notamment lors de la première période, mais une fois que les Genevoises ont pris les devants, grâce à un deuxième but de Sandy Maendly (48e), elles n’ont pas commis la même erreur de trop reculer. Si elles ont un peu souffert et douté en fin de partie lorsque les Britanniques ont lancé leurs dernières cartouches dans la bataille, les Servettiennes ont tenu le choc face à une équipe rugueuse. Touchée au visage en début de partie Thaïs Hurni a fini avec un bandeau sur la tête et la portière Inès Pereira rudoyée par Fisher a su serrer les dents jusqu’à la fin.

Large domination

Comme lors du match aller, les protégées d’Eric Séverac auront largement dominé cette formation féminine de Glasgow City, championne d’Écosse pour la quatorzième fois d’affilée ce printemps. Après un début de rencontre prudent où les deux équipes se sont surtout contentées de faire tourner le ballon, l’ouverture de score allait tomber à la 14e par Priscila Chinchilla (14e) profitant d’une déviation de Farelly après un dégagement de la gardienne Alexander. Ce sera la seule occasion d’une équipe avec un jeu d’une pauvreté affligeante.

La suite a permis à Jade Boho Sayo, déjà buteuse sept jours plus tôt, d’égaliser sur un coup franc à cinq mètres d’Alexander à la suite d’une faute de main dans la surface de réparation. Cela aurait mérité un penalty, mais peu importe finalement, la Genevoise a «fusillé» la portière écossaise, battue une deuxième fois huit minutes plus tard lorsque Sandy Maendly a repris de la tête un centre de Soulard.

Grâce à ce succès historique des Servettiennes, cette qualification pour la phase finale de poule de la Ligue des champions, va permettre au club de toucher la somme minimale de 400 000 euros!

Glasgow City FC - Servette FC Chênois Féminin 1-2 (1-1) Afficher plus Broadwood, Cumbernauld. 3000 spectateurs. Arbitre: Mme Shona Shukrula (PB). Buts: 14e Chinchilla 1-0, 41e Jade 1-1, 48e Maendly 1-2. Glasgow City FC: Alexander; Agata Pimenta (60e Molin), Walsh, Van Wyk, Farelly (81e Kats), Love, Fulton, Shine (81e Fisher): Foley, Fulutudilu (71e Davidson), Chinchilla. Coach: Grant Scott. Servette Chênois: Pereira; Soulard, Felber, Hurni, Monica Mendes; Serano, Maendly; Jade Boho Sayo (87e Sebayang) , Lagonia (46e Nakkach), Bourma (60e Fleury); Peiro Jimenez. Coach: Eric Séverac. Avertissements: 8e Peiro, 16e Shine, 88e Maendly.

