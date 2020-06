Belle saison récompensée – Les Servettiennes en Ligue des champions Premières du classement avant l’arrêt du championnat, les Genevoises obtiennent la qualification attendue. Sport-Center

C’est une première pour une équipe romande. SFC

L’ASF a confirmé vendredi la qualification du Servette FC Chênois Féminin pour la prochaine Ligue des champions.

Premières du classement avant l’arrêt des compétitions à cause de la pandémie, les filles entraînées par Eric Sévérac étaient aussi qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de Suisse.

Le Servette FCCF est la première équipe romande a participé à la Ligue des champions.

Les Genevoises entreront en lice dès les seizièmes de finale (7-8 et 14-15 octobre) et devraient, compte tenu de leur expérience, se retrouver confrontées à une des équipes favorites. Le tirage au sort aura lieu le 21 août.

Sur le site internet du club, le directeur sportif, Richard Feuz, se réjouit de l’aventure qui attend les joueuses: «Pouvoir participer pour la première fois de notre histoire à la plus prestigieuses des compétitions européennes était l’objectif de la saison et il est aujourd’hui atteint. Je tiens une nouvelle fois à féliciter les joueuses, le staff technique et tout l’encadrement du club pour leur excellent travail cette saison».