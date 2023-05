Afficher plus

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a réagi mardi après les violences de ces derniers jours. «Le DFAE condamne avec la plus grande fermeté les actions violentes menées par des manifestants à Zvecan. Elles visaient également la Kosovo Force, présente dans la région pour assurer un environnement pacifique et sûr», peut-on lire sur leur site et dans un tweet.

«La Suisse soutient les efforts pour la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo», ajoute également le DFAE, revenant sur le mandat de la Kosovo Force, «présente dans la région depuis 1999 pour garantir un environnement pacifique et sûr».