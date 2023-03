Mon animal et moi – Les sept yaks du clan Wyssenbach Dans leur ferme valaisanne, Patricia et Christian ont tissé un lien indéfectible avec leurs yaks, qu’ils baladent en compagnie de qui souhaite rencontrer ces animaux un poil magiques. Fabienne Rosset

Christian et Patricia avec Mani, un tout jeune yak. YVAIN GENEVAY

Au cœur du village de Chermignon d’en Haut (VS) se niche une ferme d’un genre particulier. Ici, pas de vaches pour brouter l’herbe alentour, mais un troupeau de yaks. Sept exactement. Il y a Aâkan, un grand mâle noir, Orissa, une femelle blanche, Mani, un «petit» mâle (ndlr: de 200 kilos tout de même), Namasté, Jamyang, Tchaï et Damding. Autour de la troupe, mulet, poney shetland et double poney, chèvres et moutons s’ébattent sous le soleil valaisan. Au milieu de l’enclos, Patricia et Christian Wyssenbach accueillent les visiteurs du jour un brin apeurés par ces animaux himalayens dont les plus gros peuvent atteindre les 600 kilos… «Approchez-vous, ils sont adorables!» lance Patricia. On la croit sur parole.